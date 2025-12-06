Valdoviño relanza ACHEGA, el programa de acompañamiento y voluntariado social

Compartir Facebook

El Ayuntamiento de Valdoviño ha relanzado el programa ACHEGA, y anima a los vecinos a sumarse a una red de apoyo y voluntariado social creada en 2021, aunque con menos actividad de la deseada en los últimos meses.

Revertir la tendencia y fortalecer el proyecto es ahora el objetivo. Precisamente, tres de las personas voluntarias que abrían camino hace 4 años, Víctor, Manuel y Chus, se convierten en protagonistas del mini vídeo con el que el Ayuntamiento abre esta nueva etapa en la búsqueda de adhesiones.

Entre los objetivos de ACHEGA está luchar contra la soledad NO deseada de las personas mayores a través del acompañamiento, y apoyo en gestiones y tareas diversas del día a día en las que precisan ayuda, como acudir a una cita médica. Asimismo, la atención a la infancia constituye otros de los pilares, con acciones como el acompañamiento en la realización de tareas escolares.

En todo caso, la concejalía de Servicios Sociales será la encargada de identificar las necesidades sociales y de vincular a familias y vecindario con las personas voluntarias.

Las personas interesadas en sumarse como voluntarios deben ponerse en contacto con el departamento de Servicios Sociales en el 981 48 70 41 extensión 5, en servizos.sociais@concellodevaldovino.com o presentar la solicitud por registro municipal (sede electrónica o presencialmente).