As Pontes lidera a creación de emprego na comarca cunha baixada económica do paro

As Pontes consolidouse no mes de novembro como o municipio cun mellor comportamento laboral da comarca tras rexistrar unha nova e destacada redución do paro, segundo os datos publicados polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE).
O número de persoas inscritas como demandantes descendeu ata as 262, fronte ás 326 rexistradas en outubro, nun mes que tradicionalmente presenta cifras negativas tras o remate da tempada turística.
Esta baixada reforza unha tendencia sostida no municipio, que desde novembro de 2021 reduciu á metade o número de persoas desempregadas, pasando de arredor de 500 ás 262 actuais, unha evolución que adquiriu especial relevancia ao producirse nun contexto de crecemento demográfico, xa que o municipio volveu gañar poboación por primeira vez desde 1989.
O alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, valora esta evolución como un motivo de satisfacción e destacou que a caída do paro “é enorme e moi considerable, situándonos moi por debaixo da media que correspondería pola nosa poboación”.
O rexedor explicou que, en termos comparativos, As Pontes presenta mellores cifras que concellos do entorno cunha poboación maior ou similar: “Estamos por debaixo de Pontedeume, por debaixo de Cedeira e moi por debaixo de Fene, que conta con 2.000 habitantes máis pero duplica o número de persoas en paro respecto das Pontes”.
Para Formoso, estes datos evidencian “unha dinámica de creación de emprego moi importante” e subliñou que é necesario “continuar nesta senda, pelexando cada proxecto, pequeno, mediano e grande, porque todos son necesarios e todos suman”.
O alcalde incidiu en que os polígonos industriais do municipio se atopan hoxe practicamente ao 100% da súa capacidade, con só unha nave dispoñible, que agarda que poida quedar asignada a un novo proxecto nos próximos días, contribuíndo tamén á creación de emprego.
Engadiu que “entre os sectores industrial e comercial, As Pontes dá emprego cada día a máis de 3.000 persoas da comarca”, o que considera unha proba do papel tractor do municipio na economía comarcal e da Comunidade Autónoma.
Así mesmo, destacou a expansión de empresas asentadas nos polígonos, como Allied Steel, que pasou de algo máis de vinte traballadores a máis de 130; Agile, Delicias Coruña, que superou as 220 persoas empregadas e prevé chegar ás 400 en dous anos tras iniciar unha ampliación de 3,5 millóns de euros; ou compañías como Invenergy ou Intacta, esta última con máis de 110 enxeñeiros e enxeñeiras nunha instalación que hai cinco anos estaba sen actividade.
O alcalde sinalou tamén que moitas das naves que permanecían pechadas ou sen rematar están agora plenamente operativas e amosou confianza en que as instalacións de EINSA poidan dar saída a un proxecto industrial capaz de xerar emprego.
Formoso enmarcou esta mellora nun proceso de transformación económica máis amplo, no que As Pontes está a avanzar cara a un modelo máis diversificado. “Temos que apostar polos grandes proxectos, pero tamén polos medianos e pequenos. As PEMES ofrecen unha fórmula máis segura, con menos riscos, e son as que acaban xerando unha parte moi importante do emprego no país”, afirmou.
Concluíu asegurando que o Concello continuará traballando para atraer investimento, apoiar o tecido empresarial e consolidar a creación de emprego estable no municipio.