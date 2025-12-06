A AXF recibe un recoñecemento polo seu labor de voluntariado no Día Internacional do Voluntariado

6 diciembre, 2025 Dejar un comentario 146 Vistas

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) foi distinguida este venres no acto organizado polo Concello de Ferrol con motivo da conmemoración do Día Internacional do Voluntariado. Durante o evento, a coordinadora de voluntariado da entidade María López Carballeira recolleu un recoñecemento en nome de todo o grupo de voluntariado da AXF.

Fuente AXF

Desde a asociación queren «poñer en valor o traballo inestimable das persoas voluntarias, que cada día dedican o seu tempo, compromiso e sensibilidade para contribuír á visibilidade da comunidade xorda e á mellora da calidade de vida das persoas que a integran». O seu labor resulta fundamental para avanzar cara a unha sociedade máis accesible, inclusiva e consciente das barreiras comunicativas que aínda persisten.

Para nós, todos os días son importantes para recoñecer e agradecer o traballo do noso voluntariado, sinalan desde a entidade. A súa dedicación sostida no tempo é esencial para o desenvolvemento de proxectos sociais, culturais, formativos e de apoio directo á comunidade xorda da comarca.

Fuente AXF

A AXF quere expresar un agradecemento especial ao seu grupo de voluntariado, cuxa entrega representa o corazón e motor de moitas das iniciativas da asociación. As persoas interesadas en formar parte do grupo de voluntariado da AXF poden poñerse en contacto coa entidade a través dos seus canais habituais.

A Asociación de Persoas Xordas de Ferrolerra (AXF), entidade de carácter comarcal, declarada de Utilidade Pública; representa á comunidade xorda desde 1972, como único recurso específico para persoas xordas na comarca de Ferrolterra, procurando a eliminación das barreiras comunicativas que dificultan o seu pleno desenvolvemento, ademais de proporcionar os servizos necesarios para lograr a maior calidade e autonomía posíbel.

 

 

 

Lea también

Pista de hielo, mercado y visita de las guerreras K-pop entre las propuestas navideñas de Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol llenará la ciudad de actividad durante las próximas semanas festivas, tal …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *