El Ayuntamiento de Mugardos impulsa la licitación de los contratos de recogida del contenedor amarillo y de enseres

El Ayuntamiento de Mugardos puso en marcha el proceso de licitación para adjudicar los contratos relativos a la recogida del contenedor amarillo y del servicio de recogida de enseres, con el objetivo de garantizar la continuidad, la mejora y la correcta gestión de ambos servicios públicos.

El concejal de Obras, Servicios, Medio y TIC, Jorge Manuel Kuntz Peiteado, recordó que “gracias a las gestiones realizadas por la concejalía, la bolsa amarilla ha pasado a tener un coste de 0 euros para el Ayuntamiento, fruto del convenio alcanzado con Ecoembes, lo que supuso un ahorro de 25.000 euros anuales”. A pesar de este importante avance, el edil subrayó que “se trata de un servicio esencial que debe contar con un contrato formalizado para garantizar su prestación con total normalidad y seguridad jurídica”.

En cuanto al servicio de recogida de enseres, Kuntz Peiteado destacó que “el ahorro obtenido los permitió reforzar este servicio, que actualmente se presta todos los lunes, frente a las dos recogidas mensuales que se realizaban anteriormente”. Según explicó, esta mejora facilitó una gestión más ágil y ordenada de los residuos voluminosos, reduciendo tiempos de espera y favoreciendo el mantenimiento de la limpieza en el municipio.

Asimismo, el concejal informó de que el Ayuntamiento “continúa trabajando en la adhesión al Punto Limpio, un paso necesario para seguir ampliando y modernizando los recursos municipales destinados a la correcta gestión de residuos y cuya propuesta se encuentra a la espera de informe por parte de la intervención municipal”.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con la protección del entorno, garantizando una gestión responsable, eficiente y alineada con las necesidades de la ciudadanía.