El Racing visita Cáceres con la necesidad de volver a ganar

M.V. Los de Ferrolterra juegan este sábado a las 20:30 ante el CD Cacereño (Canal Lineal Primera Federación) en el Estadio Príncipe Felipe, en el partido correspondiente a la 15.ª jornada de la Primera Federación. Los de Pablo López, que se encuentra cuestionado, buscarán conseguir un triunfo que se les resistió en las últimas dos jornadas de competición. El encuentro estará dirigido por el colegiado granadino, Juan Antonio Manrique.

El equipo contará con tres bajas para este encuentro.

David Concha, Sergio Tejera y Markel Artetxe siguen en una enfermería que abandonó esta semana el defensa central Chema. De esta forma, Pablo López tendrá en Cáceres más opciones para una línea defensiva que puede ser la misma del último partido liguero ante el Mérida, con Mardones y Álvaro Ramón en los laterales y con Pujol y Zalaya en el centro de la zaga.

Tampoco parece que vaya a haber muchos cambios en la zona media y ofensiva del equipo, aunque la buena actuación de jugadores como Raúl Dacosta y Azael en el partido de Copa ante el Huesca les puede abrir las puertas para sustituir a otros jugadores que acumulan muchas titularidades, pero que quizás no estén rindiendo al nivel esperado por la afición en el último tramo de la competición.

Habrá que ver las decisiones que toma el técnico, Pablo López, pero lo que sí es seguro es que el Racing necesita volver a ganar para no perder de vista el primer puesto que ocupa el CD Tenerife, así como para no ver peligrar su posición de play-off de ascenso. Cacereño este sábado a domicilio, Unionistas en casa y el Real Avilés en tierras asturianas son los encuentros que le restan al Racing antes de un pequeño parón navideño.

El rival

El CD Cacereño es un recién ascendido a la Primera Federación, ocupando actualmente la antepenúltima posición con 14 puntos. El conjunto dirigido por Julio Cobos contó con el hándicap de tener que disputar sus primeros partidos como local de la temporada en el exilio del Francisco de la Hera de Extremadura, debido a la sustitución del césped de su estadio. Un terreno de juego del Príncipe Felipe que se mostró bastante irregular en los últimos encuentros como local del conjunto extremeño.

Los de Cáceres vienen de vencer en la pasada jornada por la mínima en su visita a Talavera, lo que les permitió romper una racha de varias jornadas sin puntuar. Para este partido, contarán con la baja de uno de sus jugadores más determinantes, el centrocampista Deco.

A pesar de ser el peor local de la categoría, el Racing deberá estar muy atento a un conjunto que tiene sus puntos fuertes en el trabajo colectivo y en el fiel apoyo de su entregada afición.

El Racing no estará solo en Cádiz

La Peña Naval del Jarama, con sede en Madrid, así como el colectivo de aficionados racinguistas con sede en Cádiz, han confirmado su presencia para este sábado en el encuentro entre el Cacereño y el Racing. Por lo tanto, el equipo verde no estará solo, contando, como viene siendo habitual en todos los desplazamientos, con un grupo de racinguistas animando desde la grada.