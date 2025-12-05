Ale de Paz luchará por el bronce en el Mundial de fútbol sala

Compartir Facebook

El primer minuto y medio del partido fue decisivo para que España se despidiera de sus opciones de ganar el primer Mundial de fútbol sala femenino de la historia en Filipinas, tras caer en la semifinal ante Brasil por 1-4, celebrada este viernes, en la que jugó y anotó el gol por el combinando nacional la nedense del Poio Pescamar, Ale de Paz.

Las cariocas dejaban sin aliento a las españolas nada más empezar, aprovechando dos errores para primero adelantarse con un gol de Ana Luiza y en la siguiente llegada Amadinha hacía el segundo, con un tiro en la frontal que desviaba una jugadora española, pero acababa dentro de la portería.

Esto era un jarro de agua fría para España, que intentaba reaccionar, buscando llegar a la portería brasileña, pero estas tenían el partido controlado e incluso con ocasiones para ampliar las distancias. Con el paso de los minutos las españolas fueron entrando en el partido, teniendo Ale de Paz en sus botas el gol en un contragolpe o un tiro de la jugadora de Laza Antía Pérez desde su campo que se iba al palo, pero con este 0-2 el partido se iba al descanso.

Tras la reanudación, España subía sus líneas, yendo a por todas, mereciendo el gol que las metiera nuevamente en el partido, pero, en una genialidad de Debora Vanin por el lateral del área sorprendía con un tiro cruzado raso que suponía el 0-3. A pesar de esto, España no bajaba los brazos y volvía a aparecer Ale de Paz para rematar dentro del área un rechace de un tiro previo suyo para conseguir el 1-3.

Parecía que el partido podía cambiar, con Brasil centrada en defensa y España presionando, incluso sacando a la portera-jugadora a la pista, teniendo muy cerca un segundo gol que hubiera cambiado las cosas en la recta final del partido, pero, lo único que acabaría llegando era el 1-4 con un gol de Luana Rodrigues aprovechando una salida de balón y, con ello, finalizando el sueño del título mundial para las españolas.

Ahora, España jugará este domingo el partido por la medalla de bronce ante Argentina, que cayó en su semifinal ante Portugal por 7-1, que se disputará a partir de las 10:00 horas.