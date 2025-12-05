Un mermado Valdetires Ferrol recibe este sábado en Esteiro al San Pablo-Eivis

Compartir Facebook

El Valdetires Ferrol ha tenido una semana de afrontar todo el viento en contra antes de recibir este sábado al San Pablo-Eivis, en la 12ª jornada de la Segunda División, en un partido que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón de Esteiro.

Las ferrolanas recibirán a un rival “complicado”, afirmaba su entrenador Manu Lombardía, que lleva “menos puntos de los que debería tener”, ocupando el 7ª puesto, con 17 puntos, con una cierre diferencial, Fay Villar, “que lleva 16 goles en diez partidos”, actualmente siendo la máxima goleadora de la categoría y dos jugadoras rápidas “que hacen mucho daño a las espaldas”. Se caracterizan por presionar a tres cuartos de pista, variándolo con una defensa en media pista y en la salida de presión “tienen las ideas bastante claras.”

Esta temporada los infortunios se siguen cebando con el Valdetires Ferrol, al ser baja definitiva en el equipo Simone Alves, teniendo que regresar a Brasil por problemas familiares de fuerza mayor y de la portera Natali, que regresa el lunes de la concentración con la selección ucraniana. Para colmo de males en el último entrenamiento se lesionó Irene Cela, con un posible esguince, siendo duda hasta última hora para este partido. Las jugadoras que estarán disponibles para este partido “llegan bien y con las ideas claras”, con el objetivo de sacar los tres puntos delante de su afición “y pelear los partidos que quedan antes del parón de navidad”, continuando con la dinámica positiva tras vencer el pasado sábado al Mioño, llegando a este partido en el 9º puesto de la tabla, con 15 puntos. Estas fechas navideñas servirán “para reforzar al equipo, las jugadoras que están tocadas que descansen y puedan llegar en óptimas condiciones a la vuelta.”

Debido a estas bajas que asolan al equipo en este primer tramo de la temporada, el Valdetires Ferrol volverá a contar con la ayuda del Lago Sport, gracias a su acuerdo de filialidad con la entidad de As Pontes, entrando nuevamente en la convocatoria la portera Sheila y por primera vez en liga las jugadoras Laurita y Patricia.