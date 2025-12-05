Conferencia amena y didáctica del presidente del TSXG en el aniversario de la Constitución en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Como es tradición desde 1990 el Concello de Ferrol celebraba este viernes el acto institucional en homenaje a la Constitución Española, en la víspera del 47 aniversario de su aprobación. En esta ocasión la conferencia realizada en el salón de plenos la ha impartido Ignacio Picatoste Sueiras, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Previamente a la conferencia, era recibido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y por la corporación municipal – con las ausencias de los concejales de Ferrol en Común y BNG –, además de otras autoridades, para firmar en el Libro de Oro del Concello de Ferrol. En su texto reconocía que era un “honor conmemorar el día de la Constitución en Ferrol, esa gran desconocida” y como presidente del TSXG que anteriormente desempeñó sus funciones en los Juzgados de Ferrol quería que “la ciudad departamental conserve eso que la hace diferente”.

Ya en el salón de plenos, el alcalde recordaba que la Constitución había sido aprobada por un amplia mayoría en 1978 y, gracias a la cual “houbo moitas novas oportunidades para as novas xeracións, traendo o estado do benestar”, siendo el texto constitucional “un punto de encontro e un gran pacto pola convivencia”, recordando que es la Constitución que más años lleva en vigor en la historia de España, pero esto no quiere decir “que non esté viva, para iso está o poder lexislativo e o xudicioal, para adaptala aos tempos.”

El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, afirmaba al inicio de su intervención que la Constitución de 1978 “está siendo objeto de un debate continuo y eso es bueno”, aunque las nuevas generaciones puedan tener desapego sobre el actual texto constitucional.

Quería poner en valor lo conseguido con la Constitución “con un retorno a la monarquía parlamentaria, a la democracia y, por primera vez, con una separación de poderes”, además de un reconocimiento “a la identidad de las comunidades autónomas”, con una puesta en marcha de un nuevo modelo de país alrededor de este texto “que no acabó de desarrollarse hasta 1990.”

Tras hacer un repaso a todas las Constituciones que tuvo España en los últimos tres siglos, la actual “nos ha servido para aprender de los errores pasados, superando enfrentamientos y construyendo un ordenamiento jurídico que ya había en la calle” en 1978, en una sociedad española que “quería normalidad ya que el régimen estaba unido a una única persona.”

En el momento de su redacción “ya tenía una mirada puesta en Europa, sinónimo de que España quería entrar en las instituciones europeas” y en el respeto a los Derechos Humanos “como norma fundamental de la convivencia”.

Sobre las críticas que puede recibir la Constitución, sus artículos “tienen un mecanismo más flexible de lo que parece” reconociendo que en estos 47 años “nadie ha realizado una enmienda a su totalidad, ni cuestionando sus principios básicos”. En esta línea, una de las claves de la longevidad del texto constitucional ha sido “respetar lo pactado, tras ser objeto de negociaciones y acuerdos con generosidad y altura de miras envidiable.”