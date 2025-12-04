El jugador de O Parrulo Ferrol, Gonzalo Santa Cruz, convocado con la selección española sub-21

Siguen las buenas noticias para el jugador de O Parrulo Ferrol, Gonzalo Santa Cruz, tras recibir el pasado martes la preconvocatoria con la selección española absoluta para la próxima ventana de amistosos ante Serbia, este jueves se hacía oficial su convocatoria con la selección española sub-21 para dos partidos amistosos ante Marruecos.

Este doble compromiso amistoso tendrá lugar en Astorga (León), el 16 y 17 de diciembre, ambos a las 19:30 horas, los cuales serán retransmitidos en directo en los canales de la RFEF.

La convocatoria de Gonzalo Santa Cruz por parte de seleccionador nacional sub-21, Albert Canillas completa el proceso de formación en las categorías inferiores de la selección española, tras haber defendido anteriormente la elástica nacional en la categoría sub-19.