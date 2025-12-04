O Parrulo Ferrol busca seguir puntuando este domingo en su visita al Quesos Hidalgo Manzanares

Compartir Facebook

Sigue la semana intensa a domicilio de O Parrulo Ferrol, visitando este domingo al Quesos Hidalgo Manzanares, en la 13ª jornada de la Primera División, en un partido que se disputará este domingo, a las 17:00 horas, en el Manzanares Arena, retransmitido en directo en LALIGA+ y CMM Play.

Antes de partir para la provincia de Ciudad Real comparecían en rueda de prensa este jueves el jugador Morgato y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata, en un evento patrocinador por Talleres Ramos.

En el partido de Copa Galicia del pasado martes ante Exlabesa Leis Pontevedra, Morgato estaba “muy contento” por jugar y marcar dos de los goles de su equipo, en una victoria “importante para el equipo para seguir creciendo”, en una pista “difícil” ante “buenos jugadores”, en la que los jugadores ferrolanos tuvieron “ocasiones y las aprovechamos.”

Ahora tienen una nueva visita, a un Quesos Hidalgo Manzanares en la que quieren conseguir la victoria “para continuar en la dinámica”, ante un equipo que lleva cuatro partidos consecutivos puntuando.

Los ferrolanos irán a por todas en este partido “nos gusta competir y queremos más en esta primera vuelta”, siendo un equipo “competitivo, trabajando duro y haciendo lo máximo”, afirmaba Morgato.

Gerard Casas: “El Quesos Hidalgo Manzanares lleva años haciendo un buen trabajo”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, no podía anticipar en ese momento una convocatoria para el partido del domingo, aunque “ojalá lleguemos a estar todos.” En el partido del martes de Copa Galicia “dejamos a tres jugadores en Ferrol”, aunque acabaron condicionados por una expulsión y un jugador tocado “por lo que varios jugadores tuvieron más minutos de los que queríamos”, pero eso se hizo “ya que queríamos ganar.”

Este partido de Copa Galicia ante Exlabesa Leis Pontevedra “me apetecía” reconocía el técnico y que ha servido “para darle minutos a jugadores que se lo merecían”, con un balance “positivo” de lo sucedido, con el pasaporte a semifinales.

En relación al partido del domingo, visitarán a un Quesos Hidalgo Manzanares que será “durísimo”, en una “cancha complicada”, ante un equipo que lleva “años haciendo un buen trabajo, el público aprieta muchísimo y hay que competir.”

Los ferrolanos llegan a este partido tras puntuar en sus cuatro últimos partidos, con tres victorias, aunque cada partido “es un mundo, hay que sumar y aislarnos del resto”. En este momento de la temporada “hay posibilidades de clasificación para la Copa de España”, pero el objetivo real es “luchar por salvarnos”, aunque en este camino “podemos encontrarnos con un regalo, pero vamos partido a partido.”