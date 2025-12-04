Fene prepárase para vivir un Nadal deportivo

Un ano máis, a concellería de Deportes de Fene organiza para o Nadal unha serie de propostas de entretemento relacionadas coa actividade física compartida en familia. A primeira das actividades incluídas no programa é un bautismo solidario de mergullo, que organiza o Club de Actividades Subacuáticas Nautilus coa colaboración do Concello. A maiores, anúnciase un novo Campanadal, clases de patinaxe para persoas adultas e menores, xogos acuáticos en familia e unha nova edición da carreira San Silvestre.
A piscina municipal de Centieiras acollerá o sábado 20 de decembro, de 17 a 20 horas, o bautismo de mergullo solidario “Ningún neno sen xoguete”, para persoas maiores de 6 anos. A actividade é de balde. O único requisito para participar é aportar un xoguete novo ou de segunda man en bo estado, que se entregará na piscina o mesmo día.
Inscricións ata o 17 de decembro no correo daviddeibe@casnautilus.org. Esta actividade encádrase na campaña impulsada pola Federación Española de Actividades Subacuáticas que, en Galicia, están a desenvolver a Federación Galega e o Club de Actividades Subacuáticas Nautilus de Fene.
Tamén na piscina, do 22 de decembro ao 7 de xaneiro, todos os días de apertura da instalación, desenvolveranse os “Xogos acuáticos en familia”, dirixidos a persoas de todas as idades. Os horarios para os mesmos serán os seguintes:
• De luns a venres: de 11:15 a 13:30 horas e de 16:00 a 19:00 horas.
• Sábados: de 10:00 a 13:00 horas e de 17:00 a 20:00 horas.
• Domingos: de 10:00 a 13:00 horas.
Neste caso a actividade ten un custo de 3,25€/día para unha persoa adulta (se se ten bono, computarase como 1 baño) e un máximo de 2 menores. Para participar non é necesario realizar inscrición previa, pero si é recomendable facer reserva de rúa antes de ir, co fin de garantir que haxa espazo libre. Os números de teléfono de contacto para realizar a reserva son os propios da piscina de Centieiras: 981 344 341 / 607 627 103
As actividades organizadas pola concellaría de Deportes incluirán tamén unha nova edición do campamento deportivo Campanadal, que se desenvolverá no pavillón da Xunqueira de San Valentín os días 22, 23, 26, 29, 30 de decembro e 2 de xaneiro, de 10.00 a 13.30 horas. A actividade vai dirixida a nenos de 4 a 11 anos (feitos a día 31 de decembro de 2025) e ten un custo de 21,95€.
Neste campus, os participantes realizarán actividades lúdicas, miniexcursións por San Valentín (sempre que o tempo acompañe), obradoiros ralacionados co Nadal, xogos, manualidades, multideporte, baile, música, … con contos cheos de maxia, con historias e personaxes propias do Nadal que farán que os nenos e as nenas se sintan a gusto, disfruten, compartan, aprendan e gocen do Nadal.
O Campanadal coincidirá no mesmo espazo e nos mesmos días, do 22 de decembro ao 2 de xaneiro, coas sesións de Patinaxe para persoas adultas e rapazada maior de 3 anos. Neste caso, o horario será de 10.30 a 11.30 horas. O número de prazas dispoñibles ascende a 30 e o custe da actividade a 6,25€.
O período de inscrición para o Campanadal e para a patinaxe permanecerá aberto do 3 ao 18 de decembro, de luns a venres: de 9:00 a 14:00 horas e os mércores tamén de 16.30 a 19:00 horas, nas dependencias administrativas do pavillón da Xunqueira (San Valentín).
A programación deportiva de Nadal do Concello Fene completarase cunha nova edición da carreira popular San Silvestre, prevista para o sábado 27 de decembro a partir das 17.00 horas, con saída e chegada da avda do Mar de San Valentín. En próximas datas achegarase toda a información sobre a proba. Inscricións até o 21 de decembro na páxina web da Federación de atletismo: https://www.carreirasgalegas.