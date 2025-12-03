Victoria balsámica (con remontada incluida) del Baxi Ferrol ante Movistar Estudiantes

Compartir Facebook

Adán Puentes

Hasta literalmente el último segundo el Baxi Ferrol tuvo que remar contra viento y marea para llevarse una necesaria victoria ante Movistar Estudiantes, por 83-86, en la 9ª jornada de la Liga Femenina Endesa, en un partido disputado en la noche del miércoles, en el Pabellón Antonio Magariños (Madrid).

El partido empezaba con un mini parcial de 4-0 de las colegialas, que era respondido por precisamente su exjugadora Clementine Samson desde el triple. Las ferrolanas querían llevar el peso del ataque, pero se encontraban con varios tapones de las locales a la hora de tirar al aro. Con el paso de los minutos el Movistar Estudiantes era mucho más efectivo en la pista, logrando ponerse con más de diez puntos por delante, dominado sobre la pista, haciéndose con los rebotes, como también desde la línea de tres, cerrando el primer cuarto 26-15.

El juego volvía a la pista con sendas canastas anuladas para los dos equipos, pero, a partir de ese momento, el Movistar Estudiantes era letal desde la línea de triple, llegando a doblar en puntuación a las ferrolanas con el 34-17, máxima diferencia del partido, obligando a Lino López a solicitar tiempo muerto para reordenar las ideas y el juego del Baxi Ferrol. Parecía que surgía efecto con dos triples casi seguidos de Karolina Sotolova y otro de Alba Sánchez-Ramos, mientras que, instantes después, también anotaba de larga distancia Blanca Millán, dejando la desventaja al descanso en tan solo cinco puntos, 42-37.

Tras la reanudación, el juego era más igualado y disputado entre los dos equipos, con el Movistar Estudiantes manteniendo las distancias, aunque, jugada a jugada, punto a punto, el Baxi Ferrol seguía acercándose en el marcador, en un auténtico partido de poder a poder entre dos equipos necesitados de la victoria para escalar posiciones en la clasificación general liguera. Las ferrolanas conseguían ponerse a tan solo dos puntos gracias a un triple de Moira Joiner y no tardaban en empatar por primera vez el partido con el 59-59, aunque eran las colegialas las que iban por delante al acabar el tercer cuarto con 65-64.

Se llegaba a los últimos diez minutos con todo por decidir, los dos equipos dándolo todo sobre la mítica pista madrileña y con el Baxi Ferrol culminando su remontada al ponerse por primera vez por delante con el 65-66. El Movistar Estudiantes seguía peleando y los dos equipos se alternaban en los siguientes minutos en el dominio del electrónico, aunque con las ferrolanas haciéndose con los rebotes en los momentos clave del cuarto, además de dos triples importantes que llegaban a ponerlas a cinco puntos de ventaja y, aunque las locales conseguían otro triple a falta de tres segundos, las ferrolanas conseguían cerrar el partido y llevárselo por 83-86.

Con este resultado, el Baxi Ferrol se coloca en el 9º puesto de la tabla, con 4 victorias y 5 derrotas. Este domingo las ferrolanas volverán a saltar a la pista, recibiendo al Lointek Gernika Bizkaia, en la 10ª jornada que se disputará a partir de las 18:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Movistar Estudiantes: Buhner (17), Berkani (18), Osma (6), Camilion (10), Ezeigbo (7) – también jugaron – Stanacev (11), Latorre (0), Etxarri (0), Díaz (6) y Odom (8).

Baxi Ferrol: Samson (6), Millán (13), Daniels (16), Joiner (12), Joris (6) – también jugaron – Sánchez-Ramos (3), Erjavec (12), Sotolova (5), Melia (13) y Rodríguez (0).

Árbitros: Ángel Antonio Albacete Chamón, Cristina Adán Rodríguez y Alejandro Aranzana García.

Parciales: 26-15, 16-22, 23-27 y 18-22.

Pabellón: Antonio Magariños (Madrid).