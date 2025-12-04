Ferrol reafirma su compromiso con la inclusión en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

El Ayuntamiento conmemoró esta fecha con un programa de actividades y el reconocimiento a empresas que destacan por la integración laboral.

El teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, clausuró este jueves el acto organizado por la concejalía de Política Social con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y lo hizo destacando “el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad y la igualdad”.

Díaz Mosquera subrayó que esta jornada “en los invita a la reflexión y los recuerdan la importancia de la inclusión, de la igualdad de oportunidades y de lo respecto a la diversidad”. Añadió que es “un momento crucial para visibilizar, escuchar y avanzar, recordando que la inclusión es una responsabilidad compartida”.

El teniente de alcalde explicó que el Ayuntamiento continúa impulsando políticas inclusivas y contornos accesibles, y anunció que en 2026 se ejecutará la V fase de accesibilidad en materia de peones, un nuevo avance en la eliminación de barreras en la ciudad. Agradeció, también, el trabajo de la concejala Rosa Martínez y de las entidades Alcer, ASCM y Salud Mental, colaboradoras en el programa de este evento.

Durante el acto se reconoció, además, la labor de las empresas que destacan por su apuesta por la integración laboral: Recinor, Bodegas Él Paraguas, CLN Incorpora – Delegación de Ferrol, Centro Residencial Mi Casa, Asociación Edad Dorada – Mensajeros de lana Paz Noroeste, La Posada de la Galicia Imaginaria, ITV Ferrol y CPR San Rosendo. “Vuestra labor es un ejemplo a seguir”, afirmó Díaz Mosquera, animándolas a continuar en su compromiso con la inclusión.

Para finalizar, reafirmó “el compromiso del Ayuntamiento de Ferrol con la construcción de una ciudad más accesible e inclusiva, porque una ciudad accesible es siempre una ciudad mejor para todas y todos”.