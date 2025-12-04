Mugardos impulsa la planificación municipal y estrena plataforma del empleado público

Compartir Facebook

El Concello de Mugardos informa de la celebración de la reunión de la Mesa General de Negociación, presidida por el alcalde Juan Domingo de Deus, en la que se abordó la planificación municipal de cara al próximo año junto a los representantes sindicales del personal del Concello.

El alcalde destacó el buen clima de colaboración existente entre el equipo de gobierno, el personal municipal y los representantes sindicales. «Estamos trabajando desde el diálogo, la cooperación y el respeto institucional. Agradecemos la implicación de todo el personal y seguiremos avanzando juntos para mejorar el funcionamiento interno del Concello y la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía», señaló el regidor.

Además de la organización municipal, el alcalde también informó sobre la implantación de la nueva Plataforma del Empleado Público, un sistema integral mediante el que el personal podrá gestionar sus vacaciones, permisos y registrar su jornada laboral de manera telemática. Esta herramienta permitirá una gestión más ágil, transparente y eficiente del tiempo de trabajo y de los recursos humanos municipales.

El equipo de gobierno continuará en las próximas semanas con las reuniones técnicas para completar la planificación de 2026 y consolidar las mejoras organizativas iniciadas este año.