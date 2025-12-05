Candela Pérez Dopico viaja a las Canarias buscando la victoria en el Eurokids de surf

Compartir Facebook

La surfista de San Sadurniño Candela Pérez Dopico, reciente campeona de España Sub-12, viaja este fin de semana la Tenerife para competir en el Eurokids, el circuito europeo infantil integrado en el Las Américas Pro Surf Fest.

Candela, de solo 11 años, buscará repetir —o mejorar— la plata que trajo el año pasado de las islas, en un evento que reúne a las mejores promesas del continente. Su participación llega en un momento especialmente dulce para ella, tras proclamarse hace unas semanas en Murcia campeona de España Sub-12 y justo después de hacerse con un segundo puesto en la prueba del circuito gallego celebrada el pasado fin de semana en Bastiagueiro, compitiendo con niñas mayores que ella.

El viaje a las Canarias, que ella afronta con tranquilidad y con el objetivo de seguir aprendiendo y disfrutando del mar, su gran pasión, será una buena oportunidad de medir su nivel fuera de Galicia. Algo que es posible gracias a una familia volcada al completo con la pequeña gran rider y, por lo menos en una pequeña parte, también gracias al respaldo del Ayuntamiento de San Sadurniño y de firmas patrocinadoras.

A pocos días de entrar al agua en las playas de Arona, en Santa Cruz de Tenerife, Candela se muestra tranquila, pero con ese punto de nervios que anuncia que viene algo grande. “Es una categoría superior, con más nivel”, reconoce, consciente de que este Eurokids —valedero para el título europeo sub14 y para los rankings nacionales sub10 y sub12— reúne surferos de grande nivel. “Pero si me esfuerzo, me concentro y surfeo como sé surfear, puedo tener alguna posibilidad”.

La deportista llega a la cita canaria en un momento espléndido: flamante Campeona de España Sub-12 —título alcanzado en Mazarrón hace unas semanas— y reciente subcampeona en la tercera prueba del circuito gallego en Bastiagueiro, compitiendo con chicas mayores que ella en la categoría Sub-14. La experiencia, dice, siempre suma. “Para mí es una experiencia y, si me esfuerzo, me da igual que gane o que pierda”.

El formato del campeonato canario : “Son 20 minutos y un máximo de 15 olas, que es algo bastante difícil de hacer en ese tiempo”, explica Candela. “Valoran los giros, la fuerza con la que los hacemos, las maniobras… Yo la verdad es que estoy nerviosa… pero tampoco tanto, porque aún no sé contra quién me va a tocar ni cuantas somos”.

A pesar de su edad, habla de la competición con una madurez que sorprende. Y también con la pasión de quien descubrió este deporte por pura curiosidad: “Un verano veía la gente surfear en Valdoviño y Pantín. Yo no sabía lo que era, pero quería aprender”. Candela empezó la surfear “con siete u ocho años”, y desde entonces su vida se organiza alrededor de las olas y de los libros. “Tengo clase de surf tres días y después voy surfear un día más. Entreno físico, pero surf hago unos cinco días a la semana”, cuenta. La conciliación no es sencilla, pero tiene las prioridades claras: “Primero estudiar, pero siempre saco tiempo poco a poco para surfear”.

A su lado, siempre la familia. La madre, Cristina Dopico Barro, confirma que todo nació de forma natural: “Ves que le gusta, que lo está pidiendo, y lo intenta. Así empezó y ahí sigue”. La familia entera está volcada con su progreso deportivo en una disciplina que sigue siendo minoritaria y que requiere un importante esfuerzo. “Para las familias es complicado, porque tienes que moverte mucho. Pero a ella le gusta y haces el esfuerzo de llevarla a entrenar porque lo disfruta y quiere competir”, explica. “Ya está saliendo de esta zona, acabamos de venir de Murcia y de Cádiz de un campeonato de España y ahora toca el Europeo. De lo que se trata es de disfrutar”.

El esfuerzo también es económico. “Sin patrocinadores es muy complicado. Y nosotros tenemos que movernos toda la familia porque tenemos otra niña pequeña”, recuerda Cristina, quien agradece la colaboración del Ayuntamiento de San Sadurniño -que figura como patrocinador en la tabla de la campeona- y de otras firmas. También agradece la labor del equipo RSM de la escuela que dirige Rubén Sanmartín Mayobre, clave para que la deportista pueda seguir acumulando experiencia y mostrando su talento dentro y fuera de Galicia.

La próxima cita, desde este jueves 4 hasta el domingo 8 de diciembre en la playa tinerfeña de las América, lugar donde Candela intentará demostrar por que es considerada una de las grandes promesas del surf gallego y estatal… y una de las grandes deportistas de San Sadurniño.