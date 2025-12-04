A obra ‘As Alumnas’ chega este venres o Teatro Jofre de Ferrol

O espectáculo foi distinguido con varios galardóns, entre eles o Premio Nacional de Literatura Dramática e o Premio Follas Novas á mellor obra de teatro.
O Teatro Jofre acolle este venres día 5 ás 20:30 horas a representación da obra As Alumnas, dirixida a público adulto e producida por Culturactiva Producións.
Trátase dun espectáculo que versa sobre xustiza social, memoria histórica, igualdade e resiliencia. Un fermoso artefacto escénico escrito por Paula Carballeira e dirixido por Fina Calleja, baseado na figura da pedagoga María Barbeito. As protagonistas, interpretadas por Mónica Camaño e Anabell Gago, atópanse no pasamento da súa mestra e conducen ao espectador por unha senda emocional que arranca desde que se coñecen na escola antes da Guerra Civil ata os anos 70, visibilizando o retroceso vivido -especialmente para as mulleres- na educación do Estado durante esas décadas.
Esta obra foi distinguida co Premio Nacional de Literatura Dramática (2023), o Premio Follas Novas á mellor obra de teatro (2023) e o Premio Luisa Villalta a proxectos pola igualdade.
As entradas para este espectáculo, de 70 minutos de duración, poden adquirirse na web de Ataquilla e na billeteira do Jofre.