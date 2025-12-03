250 deportistas participan en Ferrol en la IX edición ciclocross Val de Esmelle

Compartir Facebook

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, el presidente de la Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, y el presidente del Club BTT Esmelle, Antonio Grandal, han presentado la IX edición de ciclocross Val de Esmelle, que se celebrará el domingo 7 en Val de Esmelle. “Espérase que máis de 250 participantes se dean cita na Copa Galicia de Ciclo Cross-2024, na VIII edición do ciclocross Val de Esmelle”, adelantó el concejal. El prazo de inscripción finaliza este miércoles 3 a las 23:59 horas.

La competición comenzará a las 10:00 horas y el punto de encuentro es el anexo al local de la AVV Valle de Esmelle. En ese momento, se producirá la salida de las categorías Máster 50 masculino y Máster 60 masculino. Una hora más tarde, la del Máster 30 y 40 masculino y a las 12:00 horas el podio de las categoría disputadas.

A las 12:15 horas saldrán las pruebas cadete e infantil masculino, a las 13:00 horas élite, sub 23 y júnior femenino; cadetes e infantil femenino y máster femenino. A las 14:00 horas competirán las categorías élite y sub 23 masculino y júnior masculino y, posteriormente, el podio de estas categorías.

La distancia será de 2.500 metros, el perfil es duro y habrá un máximo de cinco obstáculos artificiales (paso elevado, escaleras, obstáculos, banco de arena, dubis y «furado»).

Entre otros, Aldrey destacó de esta prueba la buena organización, que “busca a seguridade de todos os participantes” y animó a toda la ciudadanía a disfrutar de esta importante cita deportiva para la ciudad.

Por su parte, Muñiz recordó que la prueba es puntuable para el ranking nacional de ciclocross y puso en valor que, que esta cita llegue a a su novena edición “non é casualidade”, sino fruto del esfuerzo del BTT Esmelle y “dun Concello que traballa na promoción deste deporte”.

Por último, Grandal hizo un llamamiento a los deportistas, no solo recordando que el plazo de inscripción continúa abierto durante la jornada del citado miércoles, sino anticipando que el terreno tendrá barro, “como lles gusta aos participantes”, y concluyó mostrando su agradecimiento a la Administración local.