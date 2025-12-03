Doménico Codispoti e Esteban Ocaña interpretan no teatro Jofre, Ferrol, «Le Grand Tango»

O concerto, programado para este xoves, está organizado pola Sociedad Filarmónica Ferrolana (SFF) e as entradas poden mercarse na billeteira do Jofre e a web de Ataquilla. A obra musical foi escrita polo compositor arxentino Astor Piazolla, que foi o maior impulsor e renovador do tango cara ós escenarios de música clásica.
O tango, o jazz e a música clásica fusiónanse este xoves ás 20:30 horas no teatro Jofre, en Ferrol, da man do dúo de pianistas formado polo italiano Doménico Codispoti e o español Esteban Ocaña, en torno á obra do compositor arxentino Astor Piazolla (1921-1992).
O concerto Le Grand Tango ten unha duración aproximada de 90 minutos (incluido un descanso de 10 minutos e dúas propinas) e está formado polas seguintes obras: Tangata, Suite Porteña de Ballet, Soledad, Verano Porteño, Le Grand Tango, Milonga del Ángel, Adiós Nonino, e Michelangelo 70.
Astor Piazolla foi o maior impulsor e renovador do tango cara ós escenarios de música clásica de todo o mundo, elevando a música popular do seu país ó olimpo da música clásica. Agora o dúo de pianistas formado por Codispoti e Ocaña darán un repaso hiptótico e deslumbrante a toda a súa obra, nunha das citas máis singulares desta tempada da Sociedad Filarmónica Ferrolana, quen organiza esta cita.
Nesta ocasión, o concerto estará dedicado á memoria de Juan García Pérez, finado o pasado mes de novembro e quen fora durante 27 anos (entre 1984 e 2011) presidente da SFF.
A presencia en Ferrol de Doménico Codispoti, mestre do conservatorio italiano de Novara, e o español Esteban Ocaña, director do conservatorio de Linares (Jaén) ten un simbolismo especial, xa que ambos son alumnos destacados de Joaquín Achúcarro, estudiante á súa vez de José Cubiles, outro gran pianista español que deu o concerto fundacional da SFF en 1949, para o que a entidade adquiriu un dos dous pianos que se empregarán neste concerto, xunto a outro que é propiedade do Concello e está no teatro Jofre.
As entradas poden mercarse ó prezo de 16 euros (cinco euros para os socios da SFF) na billeteira do Jofre e en Ataquilla .