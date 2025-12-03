Esteyco y Liftra presentan en Ferrol una plataforma para el mantenimiento e instalación de eólica marina

Probada y construida con empresas locales, busca ser una alternativa competitiva a los costosos de grandes buques FERROL 2 Dic. (EUROPA PRESS) – La compañía Solve Wind, resultante de la alianza entre la ingeniería española Esteyco y la firma danesa Liftra, ha presentado este martes en la Sala Curuxeiras del Puerto de Ferrol la plataforma ATOMS, una barcaza semisumergible diseñada para la operación y mantenimiento (O&M) de parques de energía eólica marina.

Carlos García, CEO de Esteyco, ha detallado que el proyecto, desarrollado con fondos europeos durante un periodo de cuatro a cinco años, se ha completado, puesto a flote y probado íntegramente en Ferrol.

La plataforma, cuya estructura ha supuesto una inversión de alrededor de 8 millones de euros, trabaja en tándem con la tecnología de Liftra, que proporciona una grúa específica para realizar operaciones de mantenimiento completas. El objetivo central de la plataforma ATOMS es reducir significativamente los costes en el sector eólico marino.

«La operación y mantenimiento depende de grandes medios marinos, que tienen un coste muy importante, tanto en la movilización como en el alquiler«, ha explicado García. La plataforma, que se moviliza mediante remolcador, busca ofrecer una «alternativa competitiva» que, además, fomenta la fabricación local.

EN TODOS LOS ESCENARIOS

La unidad está diseñada para ser adaptable a cualquier proyecto, ya sea de fondo fijo, como monopilotes y jackets, o flotante, para el cual ya se están desarrollando nuevos diseños.

Por su parte, Víctor de Dios, responsable de desarrollo de negocio offshore de Esteyco, ha confirmado que el proyecto ha contado con financiación europea, materializando años de ingeniería en esta primera plataforma.

Carlos García ha subrayado la posición privilegiada de la costa gallega para este tipo de industria. «Nosotros llevamos tiempo apostando por la eólica marina y siempre hemos pensado que Galicia tiene unas condiciones excepcionales. Tanto aquí en Ferrol como en la parte de A Coruña y en el puerto exterior de Langosteira,» señaló.

El CEO ha enfatizado que, si bien la empresa opera de forma global, la plataforma ATOMS se construyó «todo con empresas locales» en Ferrol, reforzando la visión de que «Galicia puede ser un centro de fabricación que exporte estos elementos a todo el mundo».