Personal de residencias y SAF protestan en varios municipios gallegos para demandar condiciones «dignas»

Trabajadores y delegados sindicales de la CIG en servicios de ayuda en el hogar y en residencias y centros de mayores privados han llevado a cabo protestas en varios municipios gallegos este miércoles para demandar condiciones laborales «dignas«.

Según informa el sindicato en un comunicado, las distintas movilizaciones tuvieron lugar en Vigo, Santiago, Lugo, Pontevedra, Ferrol y A Coruña. Todas ellas forman parte de la campaña de la CIG para forzar una negociación de los convenios colectivos del sector de los cuidados.

En concreto, algunas protestas se han llevado a cabo en las sedes municipales, con encierros dentro de los ayuntamientos, mientras que otras se celebraron en las instalaciones de empresas del sector. En el caso de Pontevedra, la acción reivindicativa será esta tarde. Así, un grupo de empleados accedió sobre las 11.30 horas al interior de los ayuntamientos de Vigo, Santiago y Lugo. Con estas acciones, la central sindical reclama una mejora de las condiciones de trabajo del personal del sector.

La CIG ha denunciado la «parálisis» de la negociación de los dos convenios colectivos, con unas patronales que se «niegan» a sentarse, contando con la «complicidad» de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, según critican, «pese a que la Xunta es la máxima responsable de los servicios de atención a las personas dependientes».

«SORPRESA» DEL GOBIERNO DE VIGO

Ante esta situación, la concejala de Política Social del Ayuntamiento de Vigo, Yolanda Aguiar, ha salido al paso mostrando su «sorpresa» ante esta concentración dentro de la sede municipal por no llegar a un acuerdo con la patronal por el convenio.

En un audio enviado a los medios de comunicación, Aguiar ha dicho que los convenios son cuestiones «ajenas» al Ayuntamiento, tratándose de una cuestión «que se reduce al ámbito de negociación entre la patronal del sector y sindicatos».

«Invitamos a los sindicatos, en concreto a la CIG, a que vaya a manifestarse con la patronal y con el sector hasta forzar que se puedan sentar a negociar (…). Ya está bien que la CIG esté siempre instrumentalizando políticamente las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y intentando imputarle la responsabilidad al Ayuntamiento de Vigo», ha sentenciado.