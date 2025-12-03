El acusado de agresión sexual a una menor en Ferrol alega que las relaciones «en todo momento, fueron consentidas»

Un acusado de agredir sexualmente a una joven de 17 años, en octubre de 2023 en Ferrol, lo niega y alega que las relaciones «en todo momento, fueron consentidas«. Asegura, además, que desconocía que la chica era menor porque le «mintió» respecto a su edad.

«No me manifestó dolor, malestar o que algo no le estaba gustando, ni que estaba incómoda ni nada», ha insistido el procesado respecto al encuentro íntimo. Ha sido durante la segunda y última jornada del juicio que se ha celebrado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña.

El encausado — que en la actualidad tiene 23 años — ha explicado que «nunca» había tenido una conversación con la denunciante hasta el día de los hechos en el que se encontraron en una discoteca, donde «hubo un tonteo y un beso». «Me cogió del brazo, me dijo vente conmigo y yo accedí», ha señalado. «Recuerdo lo sucedido perfectamente«, ha incidido tras exponer que «había bebido un par de copas, pero estaba en buenas condiciones». «Le pregunté la edad y ella me dijo que era de 2005, debería tener 18 años«, ha argumentado.

En cuanto a la agresión anal de la que se le acusa, el acusado ha asegurado que no existió. «No hubo en ningún momento penetración anal, ni se la propuse ni la intenté forzar», ha reiterado para añadir que cuando la joven «pide parar» el acto sexual, él lo hace. «En el momento que lo dice, paramos y ya está«, ha aseverado para añadir que se fueron del lugar de los hechos, una casa abandonada próxima a la discoteca, hablando «cordialmente».

FORENSES

Con anterioridad, han comparecido en la vista dos forenses que elaboraron un informe pericial para la causa a petición de la defensa basándose en «el conocimiento médico y los documentos de las personas que examinaron a la paciente» en el servicio de Urgencias.

Estos facultativos han aseverado que «no hay duda de que no existe penetración anal«, algo que la mujer dice haber sufrido. «No hay presencia de ADN del chico en la zona anal«, han recalcado en alusión a las muestras analizadas por los expertos.

También en esta jornada, amigos y familiares del procesado han coincidido en que la denuncia presentada por la chica es «absolutamente falsa» y el encausado se encuentra «deprimido y con mucha ansiedad» debido a ella.

PETICIÓN DE CONDENA

En la lectura de conclusiones, el representante del Ministerio Público y de la acusación particular han mantenido la solicitud para el acusado de una pena de 10 años de prisión.

Para el fiscal la declaración de la denunciante ha sido «absolutamente creíble y sincera, con detalles y forma de expresarse y reaccionar espontánea y concreta». «Los hechos han quedado acreditados«, ha sentenciado.

En contraposición, el letrado de la defensa reclama para su cliente la libre absolución y apela a la presunción de inocencia. «Yo no sé por qué esta chica miente, pero sé que ha quedado probado que ha mentido«, ha indicado.

Al respecto, ha argumentado que la joven «relata una lesión desde el principio que ha ido modulando y cambiando en los sucesivos interrogatorios».