Xosé Regueira defende nos Premios da Gastronomía Galega a unión de produto, territorio e identidade

Xosé Regueira defende nos I Premios da Cociña Galega a unión de produto, territorio e identidade. O vicepresidente da Deputación da Coruña e responsábel da Área de Turismo puxo en valor os cinco plans de sustentabilidade turística que impulsa o goberno provincial. Regueira tamén destacou que a gastronomía é un “elemento estratéxico” porque permite “falar de nós mesmos, da nosa paisaxe e da nosa cultura a través dos sabores”
O vicepresidente da Deputación da Coruña e responsábel da Área de Turismo, Xosé Regueira, interveu nos I Premios da Cociña Galega, que se entregaron no Auditorio de Galiza, en Santiago de Compostela. Neste evento outorgáronse vinte galardóns, un dos cales foi entregado polo propio vicepresidente, e que recoñecen a excelencia dos principais produtos, receitas e tradicións culinarias que conforman a identidade gastronómica galega.
Xosé Regueira destacou que a cociña galega vive “un momento extraordinario”, froito dun traballo colectivo “que une produto, territorio e identidade”. Para a Deputación da Coruña, abundou, a gastronomía é un “elemento estratéxico” porque permite “falar de nós mesmos, da nosa paisaxe e da nosa cultura a través dos sabores”, unha filosofía que se resume no lema da campaña provincial ‘A paisaxe que sabe’.
Recoñecer o esforzo
“Cada prato conta unha historia que nace na terra e no mar, que pasa polos oficios do agro e da pesca, e que chega ás mans de cociñeiras e cociñeiros comprometidos cun modelo sustentábel e de calidade. Por iso, actos como estes Premios da Cociña Galega axúdannos a recoñecer ese esforzo”, subliñou Regueira.
“Ao longo destes anos puxemos en marcha unha estratexia que sitúa a gastronomía no centro dun turismo responsábel, que entende que comer tamén é coñecer o territorio”, apuntou o vicepresidente, quen lembrou que os cinco plans de sustentabilidade turística que impulsa o goberno provincial teñen na enogastronomía un dos seus piares “porque estamos convencidos de que o territorio se defende e pon en valor tamén desde a mesa”.