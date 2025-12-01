Más de 6.500 personas de entre 60 y 69 años se vacunaron este fin de semana contra la gripe en Galicia

Concretamente el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol vacunó a 552 personas.

Un total de 6.558 personas de entre 60 y 69 años fueron inmunizadas contra la gripe este fin de semana en unas jornadas extraordinarias en los hospitales del Servizo Galego de Saúde. Así, para reforzar la campaña de vacunación que se realiza en los centros de salud de Galicia, la Consellería de Sanidade citó por sms a las personas de estas edades que todavía no fueran llamadas a vacunarse frente la gripe.

Concretamente, según ha detallado la Xunta en un comunicado, el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña vacunó a un total de 140 personas; el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol a 552; el Hospital Universitario Lucus Augusti a 802; el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense a 723; el Hospital Clínico de Santiago de Compostela 924; el Hospital Provincial de Pontevedra a 633; en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a 1.556; en el Hospital de Barbanza a 367; en el Hospital Público da Mariña a 168; en el Hospital de Monforte de Lemos a 108; en el Hospital do Barco de Valdeorras a 170; en el Hospital Público de Verín a 200; en el Hospital do Salnés a 135; y en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee a 80.

Actualmente, un total de 700.337 personas ya fueron vacunadas de la gripe en Galicia y, en lo que en lo que respeta a las personas mayores de 60 años, el 56,8% ya fueron vacunadas. La Consellería de Sanidade ha animado a la población a vacunarse frente la gripe ante la irrupción precoz de su onda epidémica, que, actualmente, se encuentra en nivel bajo y con tendencia creciente.