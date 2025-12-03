Comeza en Neda o ciclo de charlas especializadas en alzhéimer e outras demencias impartido por Afal

Coincidindo co Día Internacional das persoas con discapacidade, iniciábanse no Concello de Neda as sesións formativas especializadas en alzhéimer e outras demencias impartidas por persoal técnico de Afal Ferrolterra. O centro cívico da vila collía esta mañá a primeira das charlas na que, tras ofrecer unha visión xeral ao redor dos trastornos neurocognitivos dexenerativos con maior prevalencia, apuntáronse os sinais de alerta do alzhéimer
e as distintas fases desta patoloxía.

Na proposta formativa, especialmente pensada para coidadores e coidadoras familiares, a psicóloga Elisa Castro incidiu na importancia de detectar síntomas temperás (dificultade para lembrar nomes de cousas, desorientación, dificultades co manexo do diñeiro, alteración na vestimenta e trastornos comportamentais, cambios no estado de ánimo, desconexión emocional…), así como de diagnosticar a enfermidade e comezar a actuar cando a persoa aínda é autónoma. Algo fundamental para intentar retrasar a dependencia.

A actividade, programada co apoio da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, terá este xoves unha segunda entrega centrada na autonomía e na mobilización da persoa que se atopa nunha fase xa avanzada da enfermidade (hixiene postural, posición do corpo sentado e mais deitado), coidando do seu benestar e máis o da persoa que o atende.

