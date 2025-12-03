Ortigueira da la bienvenida a la Navidad con un amplio programa de actividades

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El acto de inauguración de la iluminación será el sábado, 6 de diciembre, a partir de las 17:30 horas con animación y el posterior pregón a cargo de Suso Martínez. La programación de este mes se completa con múltiples actividades para todos los gustos y edades.

El Concello de Ortigueira presenta para esta Navidad una amplia programación cultural que promete llenar las calles del municipio de alegría e ilusión. Conciertos, magia, teatro, cine, talleres infantiles, cabalgatas y propuestas solidarias, son algunas de las actividades enmarcadas en esta amplia programación navideña.

El acto de inauguración, con el encendido de luces del municipio, está marcado para el 6 de diciembre, en el Cantón. A partir de las 17:30 horas tendrá lugar la animación de rúa con Gamelas e Anduriñas e Troula do Ortegal para, a las 19:30 horas, dar paso al pregón a cargo del actor e historiador, Suso Martínez. En caso de meterología adversa, las actividades se trasladarán al Teatro de la Beneficiencia.

Tras el pistoletazo de salida, la programación arranca con el Obradoiro infantil Biblionadal 2025, que acogerá la biblioteca los días 9 e 16 de decembro, con pases a las 16:30 y 18:00 horas. Será necesario previa inscripción en la biblioteca o llamando al 981 400 101.

Para el viernes 12 de diciembre, la sede de ASPROMOR acoge el espectáculo de magia del ‘Mago Ramón’, a partir de las 12:00 horas. Esta actividad está enmarcada en la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

El sábado día 13 la solidaridad será la base de una jornada en la que se celebrará el festival benéfico a favor de ASPROMOR, organizado por el coro de Espasante en colaboración con el Concello de Ortigueira. Será a partir de las 18:00 horas en el Teatro da Beneficencia.

Un día después, el domingo 14 los vecinos y vecinas podrán disfrutar de una tarde de teatro con la obra ‘Castelao’. Una función que se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas en el Teatro de la Beneficiencia. Esta actividad está enmarcada en la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

El martes día 16, será jornada de teatro infantil, con el espectáculo ‘Galitoon’ en el edificio de Galiña Azul. Para el miércoles 17, la biblioteca acogerá el Obradoiro infantil e festa do nadal, a partir de las 17:00 horas. Será necesario previa inscripción en la biblioteca o llamando al 981 400 101.

El jueves 18 será jornada de concierto infantil, con Uxía Lambona y la banda molona. La cita será en el Teatro de la Beneficiencia, a partir de las 12:00 horas. Continuando con la música, el día 19 tendrá lugar el concierto EMCO ‘Cantata de Nadal’ en la Iglesia Snata Marta, a partir de las 19:3 horas.

El sábado, día 20, se celebrará la Cabalgata de Papa Noel en el puerto de Espasante, a partir de las 17:30 horas. Esta actividad está organizada por la comisión de Festas e Asociación de Veciños de Espasante. Ese mismo sábado Leticia Rey dará un concerto no Teatro da Beneficiencia, a partir de las 20:30 horas. Esta actividad está enmarcada en la Rede Cultural da Deputación da Coruña.

Hay más música preparada para el domingo 21, con el Concerto de Nadal ‘Unplugged Claxxon’, a partir de las 20:30 horas en el Teatro de la Beneficiencia.

El martes 23, los más peques de la casa podrán disfrutar de la Fiesta Infantil en el pabellón polideportivo, con hinchables, animación y talleres. La actividad se celebrará de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.

La solidaridad llegará el 26 de diciembre de la mano del Festival Solidario, organizado por la Escola de Gaitas de Ortigueira, que se celebrará en el Teatro de la Beneficiencia a partir das las 19:30 horas.

Un día después, el 27, el Teatro de la Beneficiencia volverá a llenarse de música. Esta vez para el concierto de ‘Black, grandes éxitos da música negra’, a partir de las 20:30 horas y enmarcada en el ciclo dinamizartj. Dentro de este ciclo, el sábado 3 de enero, el mismo recinto acogerá la función de circo-teatro ‘Las embotelladoras de sueños Hipnótica’, a partir de las 18:00 horas.

El séptimo arte se rendirá culto el domingo 28, con la proyección de la película ‘Pinocchio’, a partir de las 18:00 horas en el Teatro de la Beneficiencia. Para cerrar la programación, el lunes 5 de xaneiro, tendrá lugar la Cabalgata de Reyes Magos.

Otras actividades

Durante este mes, se realizarán, a mayores, diferentes actividades como las tradicionales Xanelas de Nadal, que ya empezaron con su encendido y que se prolongará hasta nochebuena; la papanoelada motera el 20 de diciembre, organizada por Moto club ‘Os de sempre’; o el Xantar – Concerto ‘La clave’ en la residencia de mayores el lunes 22, y que cuenta con la colaboración de Entre Fogones. El viernes 2 de enero también tendrá lugar el Obradoiro infantil de manualidades, en el centro social.