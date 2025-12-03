A piques de rematar a transformación da principal vía de comunicación de As Pontes

As obras da cuarta fase do proxecto de renovación de pavimentos e servizos na Avenida de Galicia avanzan a bo ritmo e encaran xa a súa fase final, consolidando o proceso de rehabilitación, humanización e mellora da accesibilidade iniciado polo Concello nas fases anteriores, incluída a renovación da Praza do Hospital.
Esta intervención conta cun orzamento de 277.173 euros financiado integramente pola Deputación da Coruña a través do POS (Plan de Obras e Servizos) e completa a transformación integral da principal vía de comunicación do municipio.
Os traballos que se están a executar permitirán a eliminación dos desniveis entre a calzada e as beirarrúas, mellorarán a iluminación e avanzan na separación da rede de drenaxe respecto da rede de saneamento. Entre as actuacións levadas a cabo destacan o retranqueo dos farois e das sinais de tráfico, a substitución das varandas existentes por outras de aceiro inoxidable e o fresado e demolición do firme para permitir a extensión do novo pavimento.
A beirarrúa peonil executouse con baldosa prefabricada, seguindo a liña estética da contorna, e incorporouse unha fila de lastro prefabricado de formigón en cor negra entre a baldosa e o aglomerado. Ademais, nos accesos aos pasos de peóns e á rampla colocouse baldosa de botóns que facilita a circulación e a seguridade das persoas con discapacidade visual. No eido da drenaxe, creouse unha nova canalización para recoller as augas pluviais e separalas das fecais, mediante dous tramos de colectores de pluviais e sumidoiros conectados por pozos de rexistro.
A mellora da iluminación pública incluíu a execución de arquetas, a instalación da nova canalización eléctrica, o tendido do cableado e a recolocación ao tresbolillo dos farois existentes asi mesmo, nos pasos de peóns instalaranse tamén tres captafaros LED por cada sentido de circulación e sinais luminosas. Na zona de rodadura e dos aparcamentos aplicarase formigón bituminoso cun acabado impreso con debuxo de lastro e unha capa protectora de resinas.
A intervención rematará coa instalación de papeleiras, xardineiras, bancos, alcorques para as árbores existentes e coa reposición da sinalización vertical e horizontal.