Cabanas licita el aparcamiento de autocaravanas

En los pasados días tuvo lugar la licitación del aparcamiento de autocaravanas que el Concello de Cabanas construirá en el área recreativa de A Veiga en colaboración con la Diputación de A Coruña.

La instalación permitirá recibir a este tipo de vehículos atendiendo a las necesidades de los mismos y contando con el suministro eléctrico, internet, recargas, vaciado de aguas negras y aprovisionamiento de agua potable.

Las obras también contemplan la construcción de unos aseos y del ajardinamiento del lugar. Además, el servicio estará preparado para que los usuarios puedan entrar, realizar los pagos y efectuar la salida de manera autónoma, contando con diversas medidas de seguridad. La ubicación también permitirá utilizar el área de ocio de A Veiga e instalaciones deportivas como las pistas de pádel.

Esta obra tiene un coste de 76.764,76€ (IVA no añadido) y está financiada con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de Fondos NextGeneration. Las empresas interesadas disponen hasta el 9 de diciembre para concursar.