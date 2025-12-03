Ferrol crece en población por segundo año consecutivo

Ferrol incrementó su población en 2025. Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Censo Anual de Población que publicó la entidad estatal en la jornada del martes 2.

El censo se sitúa en este 2025 en 64.903 habitantes, lo que supone un incremento de 545 vecinos con respecto al 2024. Este dato viene a confirmar la consolidación de la tendencia alcista poblacional, ya que este es el segundo año consecutivo en el que Ferrol registra un crecimiento demográfico.

Esta nueva senda de crecimiento se inició en 2024, cuando la urbe naval pasó de 64.005 habitantes en 2023 a 64.358 en el año siguiente, tal y como recoge el INE, rompiendo así el declive de las últimas décadas. Este alza confirma la proyección de una ciudad en plena transformación, que ofrece oportunidades para el asentamiento poblacional y también facilita la iniciativa empresarial, todos ellos factores clave para continuar en el camino del crecimiento.

