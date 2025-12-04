Agenda de la semana en Cabanas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Jueves 4

A las 17 horas. Presentación del cómic, «El día de San Martiño» de Cristian F. Caruncho, que explicará el proceso de creación de su volumen y traerá ejemplares para poder llevarlos firmados. Este cómic fue Premio Castelao. Será en la Casa de la Cultura (Escuela Laica) con entrada gratuita hasta completar aforo.

Viernes 5

A las 16 horas. El autobús de donar sangre estará en el aparcamiento a un lado de la Oficina de Turismo. Finalizará a las 21 horas. Anímate a donar, y no olvides el DNI, tarjeta de donador/a o documento similar.

Domingo 7

A las 17 horas. Nueva sesión cinematográfica en la Casa de la Cultura. En este caso con la proyección del documental de Joan Gamero, «Vivir la Utopía» (1997) donde se reconstruye la memoria viva de la revolución social, que acompañó los primeros años de la Guerra Civil española. La actividad está abierta a todas las personas interesadas con entrada libre hasta completar aforo, coloquio final y taquilla inversa.