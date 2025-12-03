La Xunta duda del compromiso de Puente con el servicio ferroviario de cercanías y la mejora del tren de Ferrol

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha manifestado sus dudas acerca del compromiso manifestado en la pasada jornada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, con el foco en la mejora del servicio en Ferrolterra, ha avanzado que la fase 3 del estudio de cercanías quedará cerrada este mes.

A preguntas de los medios, Calvo ha manifestado que espera que el Ministerio sea «más rápido» con esta cuestión que «con la tramitación del ‘bypass’ de Betanzos».

«Le pido al señor Puente que si tiene un estudio, me alegro de que lo tenga, pues no estaría de más que nos lo pasara también a las comunidades. Desde luego, está claro que Ferrol quedó descolgado de la alta velocidad, pero no solo descolgado, sino también descolgado», ha lamentado.

«Puede aprovechar y hacernos llegar también el plan director del Corredor Atlántico, que seguimos esperando por él», ha añadido, antes de insistir en que la Xunta estaría «encantada» de que se pueda actuar para que Ferrol «no quede descolgada».

Pero ha afirmado que los únicos pasos dados van, a su modo de ver, en sentido contrario. «Dudamos de la palabra del señor Puente y dudamos de que eso pueda ser una realidad más allá de meros efectos propagandísticos», ha zanjado.