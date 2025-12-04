Avanza a buen ritmo en Mugardos la fase 7 del ARRU con la remisión de la documentación al IGVS

El Concello de Mugardos celebró una nueva reunión de la Comisión del Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) correspondiente a los núcleos de Mugardos y O Seixo, centrada en los trabajos de la Fase 7 del programa.

En esta sesión se abordó el informe-propuesta de justificación de ayudas y la solicitud de calificación definitiva ante el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo (IGVS). Con la remisión de esta documentación, el Ayuntamiento continúa avanzando para finalizar el proceso administrativo y permitir que los vecinos beneficiarios dispongan de los fondos cuanto antes.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Domingo de Deus, destacó que “con este paso estamos ya en la recta final de la Fase 7, cumpliendo con los plazos y trabajando con la máxima diligencia para que las ayudas lleguen a las familias lo más rápido posible”. Señaló además que “la comparación con convocatorias anteriores demuestra un avance muy significativo: los tiempos y procedimientos han mejorado de forma clara”.

Por su parte, la concejala de Hacienda, Ana Varela, recordó que “pese a que prácticamente ningún ayuntamiento del tamaño de Mugardos gestiona fondos de esta complejidad, hemos logrado agilizar de manera notable la tramitación, reforzando la capacidad administrativa y la coordinación entre departamentos”. Añadió que este esfuerzo “pone de manifiesto el compromiso municipal por movilizar recursos que contribuyan a la rehabilitación y mejora de los núcleos urbanos”.

El Concello de Mugardos continuará trabajando hasta completar todas las fases del programa, manteniendo el objetivo de facilitar las inversiones en vivienda y favorecer la regeneración urbana de los núcleos de Mugardos y O Seixo.