O Parrulo Ferrol se quita la espinita ante Exlabesa Leis Pontevedra y estará en semifinales de Copa Galicia

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La dinámica positiva de O Parrulo Ferrol continúa y este martes la Copa Galicia era testigo, tras conseguir la victoria por 3-7 ante Exlabesa Leis Pontevedra, en los cuartos de final, en una eliminatoria a partido único disputada en el Pabellón Montecarrasco (Marcón).

Las cosas no podían empezar mejor para los ferrolanos con un gol de Morgato a los 45 segundos de empezar en una gran jugada individual con un tiro con la diestra.

Este gol tempranero no cambiaba la dinámica de juego que estaba prevista, con ocasiones para los dos equipos, con mucha intensidad sobre la pista y con los parrulos a punto de ampliar distancias con un balón al palo de Penezio, pero en la siguiente ocasión que tenían Iván Rumbo se la ponía a Xavi Cols para que este anotase dentro del área el 0-2.

El Exlabesa Leis Pontevedra solicitaba tiempo muerto y, tras varios ajustes, un penalti dentro del área los volvía a meter, al anotar Aicardo la pena máxima, pero los jugadores de O Parrulo Ferrol seguían manteniendo su estilo de juego y la pizarra funcionaba con un golazo de Turbi en una jugada de saque de banda, llegándose con este 1-3 al descanso.

Tras la reanudación, O Parrulo Ferrol seguía teniendo el control del balón, dando un paso de gigante en una buena jugada colectiva entre Penezio y Gonzalo Santa Cruz y que finalizaba Jon para ampliar distancias con el 1-4, aunque, en la siguiente jugada los locales se la devolvían con el 2-4, por medio de Daniel.

En esos momentos el juego pasaba a ser un correcalles, sin un dominador y con los de la ciudad del Lérez sacando una buena ocasión parrula bajo palos, como también en la otra área obligaban al portero Canoli a emplearse a fondo.

Las cosas parecían complicarse al ver Jon la segunda amarilla, por lo que era expulsado, pero los ferrolanos aguantaban bien la inferioridad en una gran defensa de Morgato, Turbi y Niko Vukmir, con Dennis Berthod bajo palos. Y tras recuperar el quinto jugador, Morgato anotaba el segundo en su cuenta personal en otra buena jugada ensayada de los ferrolanos, poniendo tierra de por medio con el 2-5, aunque, nuevamente, los locales recortaban rápidamente las distancias con el 3-5, con otro gol de Daniel.

Los jóvenes tomaban el poder en el esquema de juego de los ferrolanos, con muchos minutos para el portero Canoli, como también para los jugadores del filial y juvenil Borja, Oti y Lucas, que estuvieron a la altura de un partido de esta exigencia, demostrando la buena salud de la Escuela parrula.

En la recta final del partido Aicardo salía como portero-jugador en los locales, con O Parrulo Ferrol realizando una buena defensa de este juego de cinco, que la finalizaban de la mejor manera posible, con un gol de Turbi a falta de 20 segundos y cerraba la cuenta el juvenil Oti a falta de segundo y medio, para dejar el marcador en el definitivo 3-7.

Con este resultado, los ferrolanos se clasificarán para las semifinales de la Copa Galicia, en una fecha por determinar. Este domingo volverán a la Primera División, visitando al Quesos Hidalgo Manzanares, en un partido que se disputará a las 17:00 horas, en el Manzanares Arena.

Exlabesa Leis Pontevedra: Alejandro, Alonso, Aicardo, Iván, Said – también jugaron – Xoel, Samuel, Yerai, Cley, Arturo, Daniel, Antonio, Pablo y Bruno.

O Parrulo Ferrol: Dennis Berthod, Xavi Cols, Iván Rumbo, Jon, Morgato – también jugaron – Borja, Oti, Canoli, Gonzalo Santa Cruz, Turbi, Lucas, Rubén Orzáez, Niko Vukmir y Penezio.

Árbitros: Daniel Dacal Deza y Lidia Crespo Pardo, junto con Ana Isabel Genovese Martínez como asistente (Comité gallego). Amonestaron al local Antonio, como a los visitantes Iván Rumbo y Gonzalo Santa Cruz. Expulsaron, por doble amonestación, al visitante Jon.

Goles: 0-1 Morgato min.1, 0-2 Xavi Cols min.10, 1-2 Aicardo (penalti) min.11, 1-3 Turbi min.13, 1-4 Jon min.24, 2-4 Daniel min.24, 2-5 Morgato min.30, 3-5 Daniel min.31, 3-6 Turbi min.39, 3-7 Oti min.39.

Pabellón: Montecarrasco (Marcón).