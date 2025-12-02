El Racing se diluyó bajo la lluvia ante el Huesca (0-2)

M.V. El equipo verde cayó eliminado en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey ante un rival de superior categoría. Los de Pablo López mejoraron con respecto al último partido de Liga, pero la falta de acierto en los metros finales y un gol en cada parte del conjunto visitante terminaron con las ilusiones racinguistas en esta competición.

Un Racing de más a menos se fue en desventaja al descanso.

En una tarde de perros en A Malata salieron Racing y Huesca con muchas rotaciones en sus alineaciones a un césped con mucha agua. Comenzó fuerte el equipo de Ferrolterra, con un centro de Dacosta al que no llegó Escobar y con la posesión del balón ante un Huesca a la espera. Los aragoneses dieron señales de vida con un centro desde la izquierda que despejó muy bien el portero local, Lucas. Poco después, mala salida de balón del Racing, robo por parte del Huesca, Ntamack asiste a Ángel Pérez para que de tiro cruzado establezca el 0-1 en el marcador en el minuto 15 de juego.

Respondió pronto el Racing con un flojo disparo de Dacosta que atrapó el portero. Le sentó bien el gol al Huesca, aunque sería el Racing el que reclamaría un penalti por derribo a David Carballo, desestimando el colegiado la petición verde. Transcurrían sin excesivo peligro por ninguno de los bandos los últimos minutos de la primera parte, hasta que un remate de Ángel Pérez lo sacaba el central Alex Zalaya en la línea de gol. Los verdes terminaron la primera parte colgando varios centros laterales, aunque no llevaron excesivo peligro a la meta de los oscenses.

El Huesca sentenció el partido cuando mejor jugaba el Racing.

Entró Pascu en lugar de David Carballo en el intermedio. El Huesca fue el primero en avisar en la segunda parte; Ntamack remataba totalmente solo y Lucas salvaba al Racing. Poco después, Zalaya remataba un centro visitante hacia su propia portería, salvando el larguero al Racing de recibir el segundo gol. Ángel Pérez tenía una nueva ocasión para los aragoneses, apareciendo Lucas para atajarla.

Reaccionaron los de Pablo López con un Azael muy activo en la mediapunta, aunque fue Gelardo quien tuvo el empate en sus botas, pero su disparo raso se estrelló en el poste. Acto seguido, gran centro de Pascu desde banda derecha a la cabeza de Escobar, pero el cabezado del delantero verde se marchaba ligeramente alto.

Cuando mejor estaba el Racing, llegaba el 0-2 en el minuto 71, obra del mejor jugador del Huesca en este partido, el delantero francés Ntamack, que, tras una gran jugada individual, ponía la sentencia en A Malata.

En el tramo final, los de Ferrolterra acabaron el partido con dos puntas, aunque no pudieron llevar excesivo peligro a la portería de un conjunto oscense que pudo ampliar el resultado con alguna jugada de contraataque.

Al Racing le toca ahora centrarse en mejorar en la Liga.

Una vez eliminado de la Copa del Rey tras dos eliminatorias en las que no consiguió anotar ningún gol, el conjunto verde se centra ya en preparar el encuentro de la 15.ª jornada de la Primera Federación, que tendrá lugar este sábado a las 20:30 ante el CD Cacereño en el Estadio Príncipe Felipe de Cáceres. Un encuentro importante para mejorar la imagen en Liga y reencontrarse con la victoria tras dos jornadas sin hacerlo, así como para disipar dudas sobre el juego del equipo y la figura de su entrenador.