«Ferrol está en un momento ilusionante y no puede seguir esperando”. Rey Varela interpeló al ministro de Transportes en el Senado

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Rey Varela denuncia en el Senado «la discriminación del gobierno con Ferrol» y exige al ministro Puente «el tren del siglo XXI que merecen los ferrolanos y el norte de Galicia»

El senador del PP por Galicia y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Valera, denunció la “discriminación de Ferrol y su zona de influencia por parte del Gobierno de Sánchez” y exige al ministro de Transportes, Óscar Puente, “el tren y las infraestructuras del Siglo XXI que merecen los ferrolanos y el norte de Galicia”.

Rey Varela se pronunció así, en el Pleno del Senado, en una interpelación en la tarde de este martes al ministro de Transportes, en la que denuncia que «la discriminación que sufre Ferrol llega hasta tal punto que han decidido suprimir desde junio el único trayecto directo que Ferrol mantenía con Madrid” y “gracias al Gobierno socialista, es la única gran ciudad gallega sin conexión directa con la capital de España”.

El senador y alcalde de Ferrol afirmó que “los ferrolanos merecen un tren del siglo XXI que los conecte con el resto de Galicia y con el mundo”, y advirtió a Puente de que “ya no basta con buenas palabras, ha llegado el momento de pasar a las obras”.

Rey Varela insistió en su intervención en que «la ciudadanía de Ferrol quiere hechos: Quiere trenes que lleguen a tiempo, infraestructuras del siglo XXI, quiere ser tratada con la misma dignidad ferroviaria que otras ciudades del país”. Así mismo, dejó claro que «tengo la responsabilidad y el compromiso de trasladarle la voz y el sentir de esos 600.000 habitantes de Ferrol y su área de influencia que se sienten abandonados por el Gobierno central”. Y contrapuso que mientras Europa, España y Galicia apuestan por el ferrocarril y “nosotros seguimos con la línea de 1912: sin doble vía, sin electrificar y con traviesas de madera”.

El popular denunció, además, que el Gobierno central “suprimió frecuencias con Coruña y el Ministerio excluye a Ferrol del Eje Atlántico Ferroviario y de la Red Básica” y alertó de que “la conexión ferroviaria supone un lastre para el desarrollo económico, laboral y social de Ferrol y su entorno”; al tiempo que denunció que, «en los últimos años, el Gobierno central no ha realizado ninguna inversión destinada a modernizar la conexión ferroviaria entre Ferrol y A Coruña”.

Ferrol es la única ciudad gallega donde no se han realizado inversiones significativas en la modernización de la infraestructura y en la calidad del servicio desde el siglo pasado; y la única ciudad gallega en la que todavía no se ha iniciado ningún trámite por parte del Ministerio, en relación a la estación intermodal.

Propuestas de la sociedad

El senador ferrolano exigió al ministro la restitución de las frecuencias y horarios Ferrol-A Coruña, iniciar el estudio informativo para la modernización de la línea que conecta con el norte, la mejora de servicios de cercanías entre Ferrol y Ortigueira, la creación de un servicio de cercanías entre Ferrol y A Coruña. «Estas propuestas son de la sociedad de Ferrol y las ofrecemos para registrar todos los grupos parlamentarios una moción, para ser aprobada en el próximo Pleno del Senado».

Rey Varela no dejó pasar la oportunidad en su interpelación al ministro para «exigir la firma este año del convenio para la ejecución de la estación intermodal, la integración del puerto exterior e interior en la Red Básica Transeuropea de Transporte y el traspaso de la gestión ferroviaria de viajeros de esta línea a Galicia”.

Y para finalizar, afirmó que “Ferrol está en un momento ilusionante, de crecimiento económico y social y no puede seguir esperando”.