El Baxi Ferrol quiere volver a la buena dinámica en liga este miércoles visitando al Movistar Estudiantes

Partido intersemanal de Liga Femenina Endesa para el Baxi Ferrol, el segundo consecutivo a domicilio, el que disputará este miércoles en su visita al Movistar Estudiantes, en la 9ª jornada, que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Antonio Magariños (Madrid).

Visitan a un rival que está en una situación “complicada”, afirmaba su entrenador Lino López, al conseguir solo una victoria en este primer tramo de competición liguera, teniendo una plantilla “para estar en los puestos altos de la clasificación y pelear por playoff y Copa de la Reina, con jugadoras de primer nivel”, por lo que será para ellas “un partido clave” y las ferrolanas tendrán que hacer su “trabajo, seguir creciendo como equipo para ser competitivos.”

Una de las claves del partido será “trabajar desde la defensa y estar a un nivel alto siempre” y a partir de ahí “intentar llevar el ritmo”, ante un equipo que tiene “un ritmo alto de juego, cualquier jugadora es capaz de anotar.”

El equipo “es consciente de la dureza de la liga”, tras caer en sus dos últimos compromisos, todos los partidos “son muy duros, da igual la clasificación, cualquier equipo gana a cualquiera, todos tienen un nivel muy alto”, por lo que hay que “trabajar mucho” y los partidos fuera de casa “no son fáciles.” Las ferrolanas continúan con la misma dinámica de trabajo de estos últimos partidos para llegar en las mejores condiciones.

Al técnico no le preocupa “que hayamos ganado en Eurocup y perdido en Canarias”, el equipo “siempre intenta dar su máximo, intenta competir, da igual el partido que sea y el rival”. Hay veces que el “rival es mejor o no te salen las cosas.”

La última incorporación al equipo, Clementine Samson, precisamente procedente hace unas semanas del Movistar Estudiantes, “se ha adaptado desde el primer día a la intensidad y al ritmo de entrenamientos”, esperando que cada día “vaya a mejor y ayudando más al equipo.”