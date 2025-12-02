Novoa y Gonzalo Santa Cruz, de O Parrulo Ferrol, preconvocados con España para jugar ante Serbia

Las buenas noticias en esta recta final de 2025 para O Parrulo Ferrol continúan, e incluso se duplican, en una nueva prelista de la selección española absoluta, con la tercera preconvocatoria de Novoa y, por primera vez, de Gonzalo Santa Cruz, para la disputa de dos partidos amistosos en Serbia el 20 y 22 de diciembre.

Novoa ya había formado parte del combinado nacional en el pasado mes de octubre, en el doble compromiso amistoso ante Marruecos, llegando a debutar en los amistosos en Rabat, como también había entrado para la convocatoria de noviembre en el amistoso ante Italia, pero, por molestias físicas no pudiera jugar.

Esta es la primera preconvocatoria de Gonzalo Santa Cruz con la selección española absoluta, fruto de su buen trabajo en O Parrulo Ferrol, con un crecimiento espectacular sobre la pista. El jugador ya sabe lo que es defender la camiseta del combinado nacional en la categoría sub-19.

Además, es la primera vez en la historia de O Parrulo Ferrol que tiene a dos jugadores preconvocados simultáneamente en la selección española absoluta.

Será este martes 9 de diciembre cuando el seleccionador nacional Jesús Velasco ofrezca la lista definitiva de 15 jugadores que viajarán a Serbia.