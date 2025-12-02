Editorial-Ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Compartir Facebook

La Inclusión se escribe con «N» de Nosotros: Liderazgo y Talento sin Barreras.

Este 3 de diciembre el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha que, más que una simple efeméride, debe servir como un recordatorio contundente de un principio fundamental: «“Fomentar sociedades inclusivas para impulsar el progreso social”. Este lema, núcleo del movimiento global de la discapacidad y eje del tema de la ONU para 2025, no es un eslogan vacío, sino una exigencia de justicia y un imperativo democrático.

La sociedad ha avanzado en la sensibilización sobre la discapacidad. Sin embargo, persisten brechas significativas entre el marco legal, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la realidad vivida por más de mil millones de personas en todo el mundo. Barreras físicas, actitudinales, tecnológicas y cognitivas continúan limitando la participación plena y efectiva de este colectivo en la vida pública y privada.

El editorial de hoy no busca apelar a la caridad o la compasión, sino reconocer el talento, la experiencia y la capacidad de liderazgo de las personas con discapacidad. El objetivo es claro: su voz debe ser amplificada y su presencia, garantizada en todos los espacios de toma de decisiones, desde los consejos de administración hasta las instituciones políticas y los medios de comunicación.

Un futuro verdaderamente inclusivo y sostenible no puede construirse ignorando a una parte sustancial de la población. La diversidad de capacidades es una realidad social y una fuente de innovación y resiliencia. Como dijo Neil Marcus, «La discapacidad es un arte. Es una forma ingeniosa de vivir». Es esta ingeniosidad, nacida de la adaptación constante a un entorno a menudo hostil, la que ofrece perspectivas únicas y valiosas para diseñar una sociedad más equitativa para todos.

El desafío es permanente. Revertir la discriminación laboral, asegurar la accesibilidad universal y desterrar los estigmas requieren un compromiso diario que va más allá de esta jornada. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de utilizar un lenguaje respetuoso e inclusivo y de reflejar una imagen responsable de la discapacidad, alejada de estereotipos caducos.

En este Día Internacional, el llamamiento es a la acción real. Es hora de pasar de la retórica de la inclusión a la práctica del liderazgo compartido. Escuchemos, colaboremos y aprendamos de las personas con discapacidad. Solo garantizando su participación protagónica podremos construir, juntos, un futuro que sea, verdaderamente, de todos y para todos.

