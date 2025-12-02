A Deputación da Coruña licita por 930.000 euros a adquisición da nova sede de Ferrol

A nova sede debe situarse nun edificio céntrico e acollerá a oficina de recadación, un espazo de coworking, salón de actos e áreas de representación institucional.
A Deputación da Coruña da este martes un paso decisivo coa publicación do prego para adquirir un inmoble no centro de Ferrol, destinado a converterse na primeira sede provincial fóra da cidade da Coruña en douscentos anos de historia da institución. A apertura deste novo espazo, prevista para 2026, reforzará a presenza da Deputación na comarca e facilitará unha relación máis directa coa cidadanía e co tecido económico da zona.
O contrato conta cun prezo de licitación de 930.000 euros, IVE incluído, e céntrase na procura dun edificio con valor histórico ou arquitectónico, preferentemente situado nas proximidades do Concello de Ferrol e integrado na trama urbana do centro da cidade.
Características técnicas
O inmoble deberá dispor dunha superficie útil mínima de 670 metros cadrados e dunha superficie construída de polo menos 770 metros cadrados, permitindo habilitar a nova oficina de recadación de impostos, un espazo de coworking para emprendedores, un salón de actos e aula de formación con capacidade para setenta e cinco persoas, unha sala de reunións, zonas administrativas e un ámbito destinado a representación institucional. Entre os requisitos inclúense iluminación natural, conectividade cos servizos urbanos, accesibilidade total e cumprimento da normativa vixente en materia de edificación e seguridade laboral.
A Deputación tamén valorará positivamente a proximidade a outros centros administrativos, especialmente ao Concello e ao edificio da Xunta de Galicia, así como a posible localización no barrio da Madalena en inmobles con singularidade arquitectónica. Ademais, terase en conta o menor custo de comunidade ou gastos asociados que poida presentar cada proposta.