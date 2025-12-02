Se impulsa en Ferrol una jornada por el Día de las Personas con Discapacidad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Ayuntamiento de Ferrol celebra este 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un programa especial de actividades que tendrá lugar en la sede de Afundación. “A través deste acto buscamos visibilizar a diversidade, recoñecer as capacidades das persoas con discapacidade e reforzar o compromiso social coa inclusión”, afirmó la concejala de Política Social, Rosa Martínez.

Esta área diseñó una programación conmemorativa en colaboración con las asociaciones especializadas de la ciudad, con el objetivo de promover la empatía, el respeto y la sensibilización, así como poner en valor el trabajo de las entidades locales y de las personas usuarias que forman parte de ellas.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Los actos comenzarán a las 10:00 horas con el taller Ponte en mi lugar, organizado por Aspaneps, en el que participará alumnado del módulo de Inclusión y Actividad Física del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. La actividad se prolongará hasta las 12:00 horas y busca aportar al público más joven a la realidad de las personas con discapacidad a través de la práctica y de la experiencia directa.

A partir de las 17:30 horas, el público y las personas invitadas podrán participar en los talleres experiencia ofrecidos por Alcer, Aspaneps, Saúde Mental Ferrol y ASCM, instalados en la primera planta de la sede de Afundación. Estas propuestas permitirán conocer de primera mano la labor de las diferentes entidades y aportarse a su día a día.

Alrededor de las 19:00 horas se procederá a la lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Ferrol, a cargo de representantes de las asociaciones participantes. Durante el transcurso del acto se realizará, también, la entrega de los Premios a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2025, con el que se reconoce el compromiso y el esfuerzo de las empresas ferrolanas que apuestan por la integración laboral y por la igualdad de oportunidades.

Rosa Martínez aprovechó para invitar a la ciudadanía participar de este actos, a sumarse así a la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad.