Se impulsa en Ferrol una jornada por el Día de las Personas con Discapacidad

2 diciembre, 2025 Dejar un comentario 115 Vistas

El Ayuntamiento de Ferrol celebra este 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un programa especial de actividades que tendrá lugar en la sede de Afundación. “A través deste acto buscamos visibilizar a diversidade, recoñecer as capacidades das persoas con discapacidade e reforzar o compromiso social coa inclusión”, afirmó la concejala de Política Social, Rosa Martínez.

sede de Afundación-Ferrol

Esta área diseñó una programación conmemorativa en colaboración con las asociaciones especializadas de la ciudad, con el objetivo de promover la empatía, el respeto y la sensibilización, así como poner en valor el trabajo de las entidades locales y de las personas usuarias que forman parte de ellas.

ACTIVIDADES PREVISTAS

Los actos comenzarán a las 10:00 horas con el taller Ponte en mi lugar, organizado por Aspaneps, en el que participará alumnado del módulo de Inclusión y Actividad Física del CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro. La actividad se prolongará hasta las 12:00 horas y busca aportar al público más joven a la realidad de las personas con discapacidad a través de la práctica y de la experiencia directa.

A partir de las 17:30 horas, el público y las personas invitadas podrán participar en los talleres experiencia ofrecidos por Alcer, Aspaneps, Saúde Mental Ferrol y ASCM, instalados en la primera planta de la sede de Afundación. Estas propuestas permitirán conocer de primera mano la labor de las diferentes entidades y aportarse a su día a día.

Alrededor de las 19:00 horas se procederá a la lectura del Manifiesto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de Ferrol, a cargo de representantes de las asociaciones participantes. Durante el transcurso del acto se realizará, también, la entrega de los Premios a la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad 2025, con el que se reconoce el compromiso y el esfuerzo de las empresas ferrolanas que apuestan por la integración laboral y por la igualdad de oportunidades.

Rosa Martínez aprovechó para invitar a la ciudadanía participar de este actos, a sumarse así a la conmemoración del Día de las Personas con Discapacidad.

Lea también

CLUERGAL celebra su 15 aniversario en el Edificio CIS de A Cabana, Ferrol

El Clúster de Energías Renovables de Galicia (CLUERGAL) cumple 15 años desde su creación y …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *