Ferrol destina más de 4000€ para desbroces en los parques caninos de la ciudad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La concejala de Bienestar Animal de Ferrol, Maica García, informó de la ejecución de un contrato menor por importe de 4.000 euros destinado a la realización de tareas de desbroce y adecentamento de los parques caninos de Caranza, Bertón, Diapasón, Canido e Inferniño. García explicó que estos trabajos “permitirán mellorar a seguridade e a limpeza e destes espazos, garantindo que as familias e os seus animais poidan desfrutar deles en condicións óptimas”.

La concejala avanzó, además, que “imos actualizar as memorias de reparación dos parques caninos do Bertón e do Diapasón, co obxectivo de planificar novas melloras estruturais e de equipamento”. Entre estas actuaciones previstas se incluyen la renovación de vallados

deteriorados, la revisión del mobiliario urbano y la reposición de elementos de juegos caninos.