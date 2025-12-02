Ferrol destina más de 4000€ para desbroces en los parques caninos de la ciudad

2 diciembre, 2025 Dejar un comentario 111 Vistas

La concejala de Bienestar Animal de Ferrol, Maica García, informó de la ejecución de un contrato menor por importe de 4.000 euros destinado a la realización de tareas de desbroce y adecentamento de los parques caninos de Caranza, Bertón, Diapasón, Canido e Inferniño. García explicó que estos trabajos “permitirán mellorar a seguridade e a limpeza e destes espazos, garantindo que as familias e os seus animais poidan desfrutar deles en condicións óptimas”.

La concejala avanzó, además, que “imos actualizar as memorias de reparación dos parques caninos do Bertón e do Diapasón, co obxectivo de planificar novas melloras estruturais e de equipamento”. Entre estas actuaciones previstas se incluyen la renovación de vallados
deteriorados, la revisión del mobiliario urbano y la reposición de elementos de juegos caninos.

Lea también

El alcalde de Ferrol visitó el Rastrillo de la Asociación «Nuestra Señora del Carmen»

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó en la tarde de este lunes …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *