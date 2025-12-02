La judoca June Moreno, 7ª en el Campeonato de España Junior

Compartir Facebook

El pasado sábado 29 de Noviembre se disputó en el pabellón Príncipes de Asturias de Pinto, el Campeonato de España Absoluto. El club AD Judo Ferrolterra estuvo representado por June Moreno Campo (-78kg), que era la actual Campeona de España, y que a pesar de realizar una de las mejores competiciones de la última temporada, no pudo pasar de la 7 posición.

Por otro lado, participaba Bruno Carrodeguas (-66 kg) , aún de categoría Junior y que participaba en su primer campeonato de España. No pudo pasar del primer combate , sin opción a repesca. Los acompaño su entrenador y técnico de la Federación Gallega, Alberto Castro.

En otro orden de cosas, este fin de semana fueron premiados varios judocas del club. Alba de Bernardo, en la IV Gala del Deporte Militar por su reciente medalla de Bronce en el Mundial Militar.

Bruno Carrodeguas , Marcelo Eibe y Alba Bollo, en la Gala del Deporte de Fene, por los resultados del 2024.