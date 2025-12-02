As Pontes acende a programación Nadal con maxia, música e teatro

As Pontes prepárase para vivir un Nadal único, no que a cultura, o lecer e as tradicións se combinan para encher cada recuncho da vila de luz, alegría e creatividade.
Desde espectáculos familiares e concertos ata teatro, cine, pasacalles e maxia, a programación está pensada para que toda a comunidade participe e disfrute destas datas tan especiais, promovendo a convivencia e facendo da vila un espazo de encontro e celebración.
A concelleira de Cultura, Lorena Tenreiro, destaca que “estas festas son unha oportunidade excepcional para que a veciñanza de todas as idades se achegue á cultura local e ás propostas artísticas que enchen a nosa vila de vida, cor e emoción. Queremos que As Pontes se converta nun referente de dinamización cultural durante a época de Nadal, ofrecendo actividades que conecten xeracións e fomenten a participación familiar”.
A programación comeza o xoves 4 de decembro co Obradoiro Creativo “Bolsas de tecido personalizadas” de Comeluz na Biblioteca Municipal ás 18:00 horas, cunha duración de 120 minutos e recomendado para maiores de seis anos. Esta actividade permitirá aos nenos explorar a súa creatividade e aprender de forma práctica e divertida.
O venres 5 de decembro, ás 19:30 horas no Parque Municipal, celebrarase o tradicional acendido da iluminación de Nadal, un momento esperado pola veciñanza que simboliza a chegada da maxia destas festas. Ás 20:00 horas, no Auditorio Municipal Cine Alovi, terá lugar o espectáculo familiar “Soño”, de Uxía Lambona e a Banda Molona, cunha duración de 75 minutos e apto para todos os públicos, un show que mestura música, emoción e fantasía, enchendo de ilusión o corazón dos asistentes.
O xoves 11 de decembro, Teatro ó Cubo presentará a obra “Voo” na Casa Dopeso ás 18:00 horas, un espectáculo de 45 minutos recomendado para nenos a partir de tres anos, pensado para estimular a imaxinación e o sentido do marabilloso nos máis pequenos.
O venres 12 de decembro, terá lugar o Concierto de Nadal na Casa Dopeso ás 20:00 horas, protagonizado polo Orfeón Xoán Montes de Lugo e as Rondallas Semente Nova e Vila das Pontes, unha cita imprescindible para sentir a música tradicional e coral do Nadal.
O sábado 13 de decembro, a programación acollerá a Gala benéfica das escolas de baile moderno e danza clásica “Jotham, a cidade do Joker”, en favor de ASPANAES, cunha triple función ás 16:30, 18:00 e 20:30 horas no Auditorio Municipal Cine Alovi. Esta gala promete emoción, danza e talento sobre o escenario, nun evento solidario que combina cultura e compromiso social.
O martes 16 de decembro continuará a programación co Concerto Pequenadal do Conservatorio de Música das Pontes ás 17:00 horas no Auditorio cunha duración de 60 minutos e apto para todos os públicos, ofrecendo aos máis pequenos e pequenas da cada a oportunidade de gozar da música clásica nun formato adaptado á súa idade, e o mércores 17 de decembro, ás 19:00 horas na Casa Dopeso, terá lugar o Concerto de Nadal da Escola Municipal de Acordeóns, cunha duración de 60 minutos e apto para todos os públicos, unha cita que amosa o talento musical local e a tradición instrumental do Nadal.
O xoves 18 de decembro, a Casa Dopeso acollerá ás 18:00 horas o espectáculo familiar “No Nadal toca… Maxia” de Sara Rodríguez, que mestura humor, ilusión e participación do público. Ás 19:00 horas no Auditorio Municipal Cine Alovi, o Conservatorio de Música das Pontes presentará un Concierto de Conxuntos, unha mostra da diversidade musical que se forma na vila e do talento das e dos seus alumnos.
O venres 19 de decembro, Picariños ofrecerá “A Maxia do Nadal” ás 18:00 horas na Casa Dopeso, pensado para nenos de 2 a 8 anos, unha experiencia lúdica e máxica que conecta aos máis pequenos co espírito destas festas.
O sábado 20 de decembro, a Orquestra Os Satélites repetirá o Baile de Nadal ás 18:00 horas no Patio do Colexio Santa María, un momento de música e danza aberto a toda a veciñanza.
O domingo 21 de decembro, As Pontes acollerá a IV Gala Internacional de Ilusionismo “As Pontes ten Maxia” no Auditorio Municipal Cine Alovi ás 19:00 horas, cunha duración de 90 minutos. Contará coa participación de destacados magos internacionais como Mago Murphy (Madrid), Dania Díaz (Venezuela), Peio Rivas (Bilbao), Edama (Logroño) e Bonjin Koo (Corea do Sur), garantindo unha noite de sorpresas, emoción e maxia para todas as idades. As entradas teñen un prezo de 10 euros e poden adquirirse en https://aspontes.sacatuentrada.es/.
Do 22 ao 30 de decembro e o 2 de xaneiro, os máis pequenos poderán desfrutar do Tempo de Nadal, un espazo de xogo infantil e xuvenil no Patio do Colexio Santa María entre as 16:30 e as 20:30 horas, destinado a todos os públicos. Este programa ofrece actividades e espazos pensados para fomentar a creatividade, a diversión e o xogo en grupo, con zonas como Rolly Toys, Cocina con SuperThings, Circuito Carrera, Playmobil e un Evento Pirata, garantindo unha experiencia lúdica segura e inesquecible durante estas datas tan especiais.
O martes 23 de decembro, terá lugar o Concerto de Nadal da Banda Escola de Música das Pontes ás 19:30 horas no Auditorio Municipal Cine Alovi, e o xoves 24 de decembro, a Charanga Os Celtas percorrerá as rúas da vila entre as 12:30 e as 14:00 horas, creando un ambiente festivo e participativo.
O sábado 27 de decembro, Xampatito Pato presentará o espectáculo “Compaña” ás 18:00 horas no Auditorio, cunha duración de 50 minutos. As entradas teñen un prezo de 3 euros e poden adquirirse en https://aspontes.sacatuentrada.es/.
Xa martes 31 de decembro, a Charanga Carmiña animará as rúas entre as 12:30 e as 14:00 horas. O sábado 3 de xaneiro, o Grupo Origen ofrecerá o tradicional Baile de Reis ás 23:00 horas no Patio do Colexio Santa María
Finalmente, o domingo 5 de xaneiro, celebrarase a Cabalgata de S.S.M.M. os Reis Magos, que partirá ás 18:00 horas da Rúa Monte Caxado e culminará coa Recepción Real no Auditorio Municipal Cine Alovi, un momento cheo de ilusión para os máis pequenos e para toda a familia.
Durante todo o mes, a Casa Dopeso ofrecerá unha completa carteleira de cinema, con películas para todos os gustos e idades, incluíndo animación, drama, fantasía, cine europeo e sesións neurodiversas. Entre os títulos destacados atópanse Olivia y el Terremoto Invisible, Siempre es invierno, Wicked – Parte II, Golpes, Núremberg, 100% Wolf: Pequeño Gran Lobo e Blue Moon, cunha ampla variedade de horarios ao longo do mes. As entradas poden adquirirse en https://aspontes.sacatuentrada.es ou na billeteira unha hora antes de cada función.
Segundo Lorena Tenreiro, “a diversidade desta programación reflicte o noso compromiso de ofrecer propostas culturais para todos os públicos, favorecendo a participación familiar, a creatividade e a convivencia. Queremos que cada recuncho da vila se encha de música, teatro,cine, maxia e emoción durante estas datas tan especiais”.
Con este completo calendario, As Pontes consolídase como un referente de dinamización cultural durante o Nadal, converténdose nun espazo de encontro, diversión e celebración para toda a cidadanía, onde grandes e pequenos poden vivir a maxia destas festas con intensidade e ilusión.