Club Arco Narón obtiene excelentes resultados en el Trofeo Federación Galega indoor

El pasado fin de semana se celebró en O Barco de Valdeorras (OU) el Trofeo Federación Galega indoor, que se correspondía con la 4ª y penúltima jornada de la Liga Galega indoor de tiro con arco 2025-2026. Competición que constaba solamente del Round, es decir no hay encuentros individuales.
Club Arco Narón acudió a este competición con una escuadra formada por 7 deportistas alcanzando seis puestos de podio con dos oros, dos platas y dos bronces.
El sábado por la tarde competían los más pequeños y en la mañana del domingo el resto de categorías.
SABADO
Recurvo Infantil -U15- Mujer (13-14 años)
Adriana Rodríguez Soto 199+207 = 406 puntos. 2ª posición
Paula Pérez Díaz 203+198 = 401 puntos 3ª posición
DOMINGO
Recurvo Cadete -U18- Mujer (15-16-17 años)
Lua Teijeiro Aneiros 267+268 = 535 puntos. 1ª posición (4ª mejor puntuación de todos los competidores, senior y junior incluidos)
Lia Lage Pernas 253+257 = 510 puntos. 2ª posición
Iria Zaragoza López 231+237 = 468 puntos. 3ª posición
Lorena Quintela Anido 101+109 = 210 puntos. 6ª posición
Recurvo Senior Hombre
Elías Montenegro Dopico 278+288 = 566 puntos. Récord Personal y 1ª posición ¡¡en senior!! siendo junior todavía y obteniendo la mejor puntuación de todos los participantes de cualquier categoría de recurvo.