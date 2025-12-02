Club Arco Narón obtiene excelentes resultados en el Trofeo Federación Galega indoor

Club Arco Narón. De izda a dcha: Lua, Iria, Lia, Lorena, Elías y su entrenador Anxo Grandal

El pasado fin de semana se celebró en O Barco de Valdeorras (OU) el Trofeo Federación Galega indoor, que se correspondía con la 4ª y penúltima jornada de la Liga Galega indoor de tiro con arco 2025-2026. Competición que constaba solamente del Round, es decir no hay encuentros individuales.

Club Arco Narón acudió a este competición con una escuadra formada por 7 deportistas alcanzando seis puestos de podio con dos oros, dos platas y dos bronces.

El sábado por la tarde competían los más pequeños y en la mañana del domingo el resto de categorías.

SABADO

Recurvo Infantil  -U15- Mujer  (13-14 años)
Adriana Rodríguez Soto   199+207 = 406 puntos.   2ª posición
Paula Pérez Díaz   203+198 = 401 puntos   3ª posición

Club Arco Narón / Adriana y Paula (Plata y Bronce)

DOMINGO

Recurvo Cadete  -U18- Mujer (15-16-17 años)
Lua Teijeiro Aneiros   267+268 = 535 puntos.  1ª posición  (4ª mejor puntuación de todos los competidores, senior y junior incluidos)
Lia Lage Pernas   253+257 = 510 puntos.   2ª posición
Iria Zaragoza López   231+237 = 468 puntos.   3ª posición
Lorena Quintela Anido   101+109 = 210 puntos.   6ª posición

Recurvo Senior Hombre
Elías Montenegro Dopico   278+288 = 566 puntos. Récord Personal y 1ª posición ¡¡en senior!! siendo junior todavía y obteniendo la mejor puntuación de todos los participantes de cualquier categoría de recurvo.

