Club Arco Narón obtiene excelentes resultados en el Trofeo Federación Galega indoor

El pasado fin de semana se celebró en O Barco de Valdeorras (OU) el Trofeo Federación Galega indoor, que se correspondía con la 4ª y penúltima jornada de la Liga Galega indoor de tiro con arco 2025-2026. Competición que constaba solamente del Round, es decir no hay encuentros individuales.

Club Arco Narón acudió a este competición con una escuadra formada por 7 deportistas alcanzando seis puestos de podio con dos oros, dos platas y dos bronces.

El sábado por la tarde competían los más pequeños y en la mañana del domingo el resto de categorías.

SABADO

Recurvo Infantil -U15- Mujer (13-14 años)

Adriana Rodríguez Soto 199+207 = 406 puntos. 2ª posición

Paula Pérez Díaz 203+198 = 401 puntos 3ª posición

DOMINGO

Recurvo Cadete -U18- Mujer (15-16-17 años)

Lua Teijeiro Aneiros 267+268 = 535 puntos. 1ª posición (4ª mejor puntuación de todos los competidores, senior y junior incluidos)

Lia Lage Pernas 253+257 = 510 puntos. 2ª posición

Iria Zaragoza López 231+237 = 468 puntos. 3ª posición

Lorena Quintela Anido 101+109 = 210 puntos. 6ª posición

