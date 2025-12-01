El alcalde de Ferrol visitó el Rastrillo de la Asociación «Nuestra Señora del Carmen»

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitó en la tarde de este lunes el rastrillo benéfico de la Asociación Nuestra Señora del Carmen, que está instalado en el número 183 de la calle Real. Se trata de una iniciativa solidaria más con la que cuenta nuestra ciudad durante este ya próximo Nadal.

En el local se encontraba el almirante jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar; acompañando a su esposa, Lucía Arbolí Cervera-Mercadillo, presidenta de la delegación en Ferrol de la Asociación «Nuestra Señora del Carmen» y directivas y colaboradoras

“La colaboración ciudadana en este tipo de eventos es fundamental para fortalecer los lazos sociales y apoyar la quienes más lo necesitan”, señaló el alcalde.

Rey Varela aprovechó para invitar a la ciudadanía a acercarse al rastrillo, que permanecerá abierto hasta el 4 de diciembre en horario de 11:00 a 13:30 horas y de 17:30 a 20:00 horas., los sábados de 11:00 13:30.

En el rastrillo se pueden encontrar todo tipo de detalles de artesanía, decoración navideña, menaje de cocina, muñecos, ropa, complementos de utilidad diversa así como ideas para regalos y otros productos a precios populares.



Los fondos recaudados se destinan a brindar apoyo a familiares de personal de la Armada en situación de vulnerabilidad, especialmente viudas y huérfanos.

Prestando ayuda desde 1934

Creada en 1934 a iniciativa de personal perteneciente a la Armada, con la que mantiene un estrecho vínculo, la Asociación de “Nuestra Señora del Carmen” está actualmente constituida legalmente desde 2017 como asociación privada de ámbito nacional con finalidad benéfica social y sin ánimo de lucro.

Desempeña desde su origen, su objetivo de ayuda y apoyo en las necesidades al personal de la Armada, así como a cónyuges viudos, huérfanos, y retirados, en situaciones de dificultad con el propósito de velar por todos ellos en su vida cotidiana.

Esta institución obtiene sus fondos de las aportaciones voluntarias de sus asociados, así como de las actividades sociales que organiza.