La Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol cuenta con un presupuesto de casi 2M€

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El presupuesto se incrementa casi un 9,27% con respecto al ejercicio del 2025.

El presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presentó el presupuesto del 2026, que cuenta con el informe favorable de la Intervención, y asciende a 1.978.866,80 euros. El importe total del presupuesto propuesto, con respecto al de 2025, se incrementa en 167.814,71 euros, es decir , en un 9,27%.

Este incremento obedece a distintos factores entre los que destaca el aumento del gasto del servicio de gestión del Refugio de animales (licitado por 603.249,44 euros y actualmente pendiente de adjudicación) y del reciclaje de residuos voluminosos (estimado en 391.521,51 euros conforme los precios del contrato adjudicado durante 2025).

Se trata de un aumento motivado por la mejora de estos servicios y su adecuación a las nuevas normativas.

En cuanto al capítulo 2 (Compra de servicios y bienes) se incrementa en 240.130,49 euros, lo que supone un 19,38% más respeto del ejercicio anterior. En el capítulo 4 (transferencias de capital), que asciende la 136.968,08 euros y constituye un 6,92% del presupuesto total, se consigna el crédito necesario para financiar convenios con distintas entidades, y la aportación al Ayuntamiento de Ferrol para sufragar gastos de la Casa de Acogida en los términos reflejados en el convenio firmado con el citado ayuntamiento.

Y con respecto al capítulo 6 (Inversiones reales), por importe de 50.000 euros, se destinará para la ejecución de obras en el refugio de Mougá, financiadas por las aportaciones ordinarias de los ayuntamientos que conforman este organismo supramunicipal.

Tras la aprobación inicial del presupuesto por el pleno, se publicará en el BOP para abrir un plazo de exposición pública durante 15 días para poder presentar alegaciones. El pleno dispondrá de un mes para resolverlas y después se aprobará definitivamente.