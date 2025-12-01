El camino C-13 Ponzos contará con nuevo aglomerado

Compartir Facebook

La junta de gobierno local de Ferrol continúa con las adjudicaciones de nuevos aglomerados en la zona rural, dando luz verde este lunes a la pavimentación del tramo C-13 Ponzos, en Cobas, a la empresa Excavaciones y Obras Candal SL, por 70.024,30 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, recordando que este camino da acceso a la playa de Cobas y se encuentra actualmente en mal estado, con el objetivo de que pueda contar con una nueva imagen para el próximo verano.

Esta actuación se realizará en una longitud aproximada de 540 metros y de una superficie de 3.000 metros cuadrados, mientras que su plazo de ejecución será de un mes.