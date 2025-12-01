El lavadero de San Cristovo contará con una nueva imagen en 2026

1 diciembre, 2025 Dejar un comentario 149 Vistas

Lavadero de San Cristovo, en Cobas | Concello de Ferrol

Ferrol continúa con el proceso de recuperación de los lavaderos en la zona rural y este lunes la junta de gobierno local ha adjudicado la rehabilitación del existente en San Cristovo, en una parcela al borde de la carretera entre San Cristóbal y Brión, a la empresa RSC Galicia SL, por 62.713,93 euros.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención en la que tenía un “interese especial” para su recuperación “como punto de encontro no rural e de convivencia, recuperando a memoria.

Este lavadero tiene una superficie de 50,43 metros cuadrados y está recogido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del PXOM de Ferrol al tratarse de un bien de naturaleza rústica.

El plazo de ejecución de estas obras de rehabilitación será de tres meses.

Lea también

Ferrol llevará la declaración institucional por la modernización del ferrocarril a las Cortes

La unidad y el éxito de convocatoria de la manifestación por la modernización del ferrocarril …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *