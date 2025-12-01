El lavadero de San Cristovo contará con una nueva imagen en 2026

Ferrol continúa con el proceso de recuperación de los lavaderos en la zona rural y este lunes la junta de gobierno local ha adjudicado la rehabilitación del existente en San Cristovo, en una parcela al borde de la carretera entre San Cristóbal y Brión, a la empresa RSC Galicia SL, por 62.713,93 euros.

Así lo confirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una intervención en la que tenía un “interese especial” para su recuperación “como punto de encontro no rural e de convivencia, recuperando a memoria.”

Este lavadero tiene una superficie de 50,43 metros cuadrados y está recogido dentro del Catálogo de Bienes Protegidos del PXOM de Ferrol al tratarse de un bien de naturaleza rústica.

El plazo de ejecución de estas obras de rehabilitación será de tres meses.