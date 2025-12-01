El Racing recibe este martes al Huesca buscando un revulsivo copero

Compartir Facebook

M.V. El conjunto de Ferrolterra recibe este martes a las 19:00 en el Estadio de A Malata (TVG2) al equipo aragonés, que milita en la Segunda División, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se decidirá a partido único. El encargado de dirigir el choque será el colegiado segoviano, Germán Cid Camacho.

Convertir los pitidos en aplausos

Después del carrusel de emociones vivido el sábado en el partido de Liga ante el AD Mérida, el conjunto de un cuestionado Pablo López afronta la segunda eliminatoria de Copa, con el objetivo de conseguir la victoria y poder recibir dentro de tres semanas a un conjunto de Primera División en A Malata, como en las últimas temporadas sucedió con el Sevilla FC y el Rayo Vallecano.

Para ello, el técnico verde echará mano del fondo de armario y de las rotaciones para este encuentro. Se esperan cambios desde la portería hasta el ataque; jugadores con menos minutos de juego, como los jóvenes Azael y David Carballo, deberán aportar frescura y descaro al habitual timorato juego de ataque del Racing.

El conjunto ferrolano deberá hacer muy bien las cosas y estar durante los 90 minutos (120 en caso de prórroga) si quiere tener opciones de eliminar a un rival de superior categoría y darle una alegría a una afición que no está muy acostumbrada a recibirlas esta temporada en A Malata.

El rival

La SD Huesca está situada en la 16.ª posición de la Segunda División con 19 puntos, teniendo 1 punto más que el primer equipo en descenso. Desde la llegada hace tres semanas de su nuevo entrenador, Jon Pérez Bolo, el conjunto oscense se encuentra en una buena dinámica, ya que fue capaz de vencer como local al Sporting de Gijón y de empatar en uno de los campos más complicados de la categoría, como es el de la UD Almería.

Al igual que el conjunto racinguista, se espera que los oscenses presenten novedades en su once inicial, dando minutos en este partido a los jugadores con menos presencia en Liga. Pese a ello, la SD Huesca será a buen seguro un rival muy peligroso para el Racing, ya que cuenta con una plantilla equilibrada diseñada para conseguir la permanencia sin pasar excesivos apuros en la segunda categoría del fútbol español, una Liga Hypermotion en la que ya se midió al Racing y, por lo tanto, visitó A Malata, en las dos últimas temporadas.