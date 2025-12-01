O Parrulo Ferrol se estrena en la Copa Galicia visitando este martes al Exlabesa Leis Pontevedra

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El balón no para de rodar para O Parrulo Ferrol y este martes volverán a saltar a la pista visitando al Exlabesa Leis Pontevedra, en los cuartos de final de la Copa Galicia, en una eliminatoria a partido único que se disputará a partir de las 20:00 horas, en el Pabellón Montecarrasco (Marcón).

En la víspera del partido comparecían en rueda de prensa el jugador Gonzalo Santa Cruz y el entrenador Gerard Casas, celebrada en el Pabellón de A Malata.

La Copa Galicia “siempre es algo bonito”, afirmaba Gonzalo Santa Cruz, aunque competir entre semana “es complicado”. A los ferrolanos les gustaría en este partido “seguir con la racha” y el buen trabajo del fin de semana “continúa el martes” para llegar en las mejores condiciones posibles al partido liguero del domingo ante Quesos Hidalgo Manzanares.

Cuando un equipo lleva una buena racha “te crees invencible” y la Copa Galicia es un objetivo importante para los ferrolanos “ya que tenemos que hacer lo mismo que en liga”, marcándose llegar a la Final de la competición en esta temporada.

Uno de los factores a tener en cuenta en este partido puede ser el cansancio, pero Gonzalo Santa Cruz le restaba importancia “porque las competiciones son así, se juntan”, a pesar de que esto pudo ser uno de los factores de la derrota en la Copa del Rey ante Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda.

Gerard Casas: “Tenemos que demostrar lo que valemos, con mentalidad ganadora”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Gerard Casas, afirmaba que este lunes estaba sirviendo para “intentar recuperar a los jugadores al máximo” y un equipo de Primera División “y hay que acostumbrarse a jugar dos partidos por semana si toca”. Para los jugadores “es mejor jugar dos partidos por semana que entrenar.”

No se quería fiar para nada del Exlabesa Leis Pontevedra “ya que la temporada pasada nos eliminó”, en esta misma ronda, como posteriormente conseguía el pasaporte para la Final tras vencer a un CD Burela que militaba en la máxima categoría. Se verán las caras “ante uno de los mejores equipos” de la Segunda División “B”.

Este partido servirá para “demostrar lo que valemos, con mentalidad ganadora”, por lo que los ferrolanos irán a por todas. Gerard Casas quería recordar que él era de Cataluña “y allí la Copa Catalunya se valora muchísimo, por lo que sé lo importante que es la Copa Galicia para el club.”

Espera poder exprimir la buena dinámica de resultados “al máximo”, con el objetivo de llegar al partido liguero del domingo con “la máxima confianza.”