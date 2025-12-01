Las obras de reforma en la Plaza Rosalía de Castro empezarán a mediados de enero

Una vez finalicen las fiestas navideñas en Ferrol, empezará una nueva obra en la ciudad, como es la reforma de la Plaza Rosalía de Castro, en el barrio de San Xoán, tras adjudicar este lunes la junta de gobierno local esta actuación a la empresa Prace Servicios y Obras SA por 831.383.32 euros.

Así lo afirmaba en rueda de prensa el alcalde José Manuel Rey Varela, en una actuación “importantísima”, en el segundo barrio a nivel de población del a ciudad “no que se levaba moitos anos sen invertir.”

La inversión respecto a la licitación será de 114.000 euros menos y se incrementará la garantía de un año hasta los seis años, en una actuación que albergará 2.300 metros cuadrados de superficie, con una apuesta por la accesibilidad y con una pendiente de solo el 2%, rediseñando los pasos de peatones con diversos tipos de pavimento.

También se reformará el parque infantil, que contará con nuevos elementos y será más amplio, como también se incorporará un parque de calistenia.

Como se había anticipado en la presentación del proyecto, la escultura de Rosalía de Castro dejará de estar en la parte central para darle un lugar de mayor respeto y liberar esta ubicación para potenciar el punto de encuentro, como también poder realizar eventos.

El regidor también confirmaba que la plaza contará con nuevos árboles ya que las actuales son incompatibles con la reducción de la pendiente de la plaza, pero se estudiará con el servicio de parques y jardines su posible reubicación en otros lugares de la ciudad. Al mismo tiempo, quería recortar que este proyecto de reforma y esta substitución viene heredada del anterior gobierno municipal socialista “e que estos anos estivo metida nun caixón.”

De acuerdo con la empresa adjudicataria, las obras empezarán a mediados de enero de 2026, una vez finalicen las fiestas navideñas, ya que ahora mismo «non é viable comezar, xa que en dúas semanas empeza o parón da construcción polo nadal«, afirmaba José Manuel Rey Varela.